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Köşk Belediye Kültür Merkezi projesine start verildi



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - AK Parti'li Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç, Köşk Belediye Kültür Merkezi projesinin startını verdi.

Başkan Kılınç, yaptığı açıklamada; "AK Parti MKYK Üyesi Sayın Milletvekilimiz Mustafa Savaş'ın özel katkılarıyla Köşk Belediye Kültür Merkezi inşaatına önümüzdeki günlerde başlayacağız. Şu anda Köşk Soğukkuyu mahallesinde halı saha olarak hizmet veren 3 bin metekare alan içerisine 2 katlı olarak yapılacak olan Kültür Merkezi içerisinde 400 kişilik koltuklu konferans salonu, kütüphane, sergi alanı, düğün salonu yer alacak. Sayın Milletvekilimizin desteği ile 2 yıl gibi bir süre içerisinde söz verdiğimiz gibi Köşk Belediyesi Kültür Merkezini Köşk kalkımızın hizmetine sunacağız. Şimdiden ilçemize hayırlı olması diliyorum" dedi.

(MB-Y)



08.08.2017 16:14:11 TSI

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