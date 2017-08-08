Alan, tarım yatırımlarını anlattı
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Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Adil Alan, Adıyaman'da ki tarım yatırımlarını meclis üyelerine anlattı.
İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan'ın başkanlık ettiği İl Genel Meclis toplantısına katılan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Adil Alan tarım ile ilgili brifing verdi. Tarım yatırımları ile ilgili slayt eşliğinde sunum yapan Adil Alan, Adıyaman'ın tarım potansiyeli, mevcut tarımsal üretim ve desteklemeler, kurumsal çalışmalar, hedefler, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında detaylı bilgi verdi.
Adil Alan, il genel meclisinin kendilerine destek vermesini istedi.
İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan ise, Adil Alan'a verdiği bilgilerden dolayı teşekkür etti.
(AHM)
08.08.2017 16:14:50 TSI
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