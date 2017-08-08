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Bolu, Köroğlu Festivali'ne hazırlanıyor



(Fotoğraflı)



Faruk Çidem

BOLU (İHA) - Doğal güzellikleri ve doğasıyla uyumlu şehircilik anlayışı ile "Tabiatın Kalbi" olarak markalaşan Bolu, Marka Şehir Bolu ve 5. Uluslararası Köroğlu Festivali'ne hazırlanıyor.

Bolu Belediye Başkanlığı, 18-20 Ağustos tarihleri arasında Bolu Valiliği iş birliğinde düzenlenecek 'Marka Şehir Bolu ve 5. Uluslararası Köroğlu Festivali'nin programını açıkladı.

Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dev festival 18 Ağustos Cuma günü düzenlenecek etkinliklerle başlayacak ve 20 Ağustos günü sona erecek.

Festival kapsamında çeşitli konserler, yarışmalar, halk oyunları ve tiyatro gösterileri, sergiler, çocuk oyunları, çalıştaylar, doğa ve bisiklet yürüyüşleri düzenlenecek.

Bolu Valiliği ile Bolu Belediyesi iş birliğinde gerçekleşecek festivale Türkiye'nin yanı sıra 12 Türk dünyası ülkesinden katılım olacak.

Ünlü sanatçılar Ferhat Göçer ve Ömür Gedik festivalde sahne alarak, en sevilen şarkılarını Bolulular için seslendirecek. Ayrıca Türk sinemasının önemli isimlerinden Hülya Koçyiğit'te sanatseverler ile "Türk sinemasında Köroğlu" konulu söyleşi bir araya gelecek.

(FC-AY)



08.08.2017 16:18:13 TSI

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