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Süleymanpaşa Belediyesi Yaz Kursları sona eriyor



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesinin düzenlediği yaz okulları sona eriyor. Haziran ayında 100. Yıl Gençlik Merkezinde başlayan yaz kursları, 8 haftalık eğitimin ardından tamamlanacak. Kurslarda eğitim alan bin 700 civarında öğrenci için 9 Ağustos 2017 Çarşamba günü saat 10.00'da sertifika töreni düzenlenecek.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından, yaz tatilini hem eğlenerek hem de yeni bilgiler edinerek geçirmek isteyen 7-15 yaş arası çocuklara yönelik olarak Haziran ayında başlatılan yaz kursları, 11 Ağustos Cuma günü sona erecek. Bin 700'e yakın öğrenci, yaz okulunda aldıkları eğitimle ilgili olarak katılım belgelerini alacaklar. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, derslerin hafta boyunca devam edeceği ancak sertifika töreninin Çarşamba günü gerçekleştirilerek öğrencilere belgelerinin verileceği ifade edildi. 20 branşın 17'sinde eğitim alan öğrencilere sertifikaları 9 Ağustos 2017 Çarşamba günü saat 10.00'da düzenlenecek törenle takdim edilecek.



Kod atölyesi dışındaki 17 kursta sertifika töreni yapılacak

Açıklamada, 'Bilimin Eğlenceli Hali'atölyesinde eğitim gören öğrencilerimiz, iki haftalık periyotlar halinde ve farklı bir program dahilinde eğitim aldıklarından, bu atölye bünyesindeki öğrencilerimizin sertifikaları daha sonra takdim edilecektir. Kod yazma, 3 Boyutlu Yazıcı ve Robot atölyeleri dışında kalan 17 daldaki kurslarımızın sertifika töreni 9 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.



Uzman kadro ile 20 branşta 8 haftalık eğitim

Yaz boyunca devam eden kurslarında, yüzmeden tenise, futboldan voleybola, satrançtan mental aritmetiğe, kemandan gitara, baleden halk oyunlarına kadar birbirinden farklı 20 branşta, yaşları 7 ile 15 arasında değişen yaklaşık bin 700 öğrenci 8 hafta boyunca eğitim gördü. Hafta içi gerçekleştirilen kurslar, uzman eğitmenler tarafından verildi. Yaz kurslarının, önümüzdeki yıllarda da kapsamı genişletilerek devam ettirileceği belirtildi.

(HLD-MEF-Y)



08.08.2017 16:21:28 TSI

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