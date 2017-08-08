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Sakarya Büyükşehir Kano Takımından Türkiye Şampiyonluğu

08 Ağustos 2017 Salı, 16:24
Sakarya Büyükşehir Kano Takımından Türkiye Şampiyonluğu
Sakarya Büyükşehir Kano Takımından Türkiye Şampiyonluğu

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Eskişehir'de düzenlenen Kano Türkiye Kupası Yarışları'nda Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kano Takımı, Büyük Erkekler ve Genç Erkekler kategorilerinde Türkiye Şampiyonu oldu.
Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kano Takımı, federsayonun 2017 yılı faaliyet programında yer alan 'Durgunsu Kano Türkiye Kupası Yarışları'nda önemli başarılara imza attı. 4-6 Ağustos tarihleri arasında Eskişehir'de düzenlenen yarışlarda 12 ilden, 22 farklı kulübün toplam 220 sporcusu madalya mücadelesi verdi. Büyükşehir Belediyespor sporcuları Büyük Erkekler ve Genç Erkekler kategorilerinde Türkiye Şampiyonluğu'nu elde etmeyi başardı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, Kano Takımı antrenörü ve sporcularıyla bir araya geldi. Buluşmada Gençlik ve Spor Şube Müdürü Yusuf Ertuğrul Erdem de hazır bulundu.
Orhan Bayraktar, "Eskişehir'den başarılarla dönen takımımızı kutluyorum. Göğsümüzü kabarttınız. Elde ettiğiniz şampiyonluklar, madalyalar bizler için gurur kaynağı. Yeni turnuvalarda, yeni başarılara imza atacağınıza inancımız tam. İnşallah ay-yıldızlı formayı da terleterek tüm ülkemize sevinçler yaşatırsınız. Bir kez daha tüm sporcu arkadaşlarımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum" dedi.
Sporun farklı branşlarında yer alan bir kulüp olduklarını aktaran Bayraktar, "Büyükşehir Belediyespor olarak sporun farklı branşlarında önemli başarılara imza atıyoruz. Milli takımlara oyuncular gönderiyoruz. Bu gerçekten bizler için çok gurur verici bir durum. Bu anlamda kulübümüzde yeni sporcuların yetişmesini sağlayacak, ülkemizin spor geleceğine katkılar sunacağız" diye konuştu.
(BCT-Y)

08.08.2017 16:25:39 TSI
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