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Başkan Toçoğlu, Adapazarıspor Kulübü ve SAGÜSAD'ı makamında ağırladı



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SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Adapazarıspor Kulübü Başkanı İbrahim Aygün ve yönetimini, Sakarya Güzel Sanatlar Derneği (SAGÜSAD) Başkanı Ünal Dabak ve yönetimi ile Tokatlılar Derneği Başkanı ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.

Büyükşehir Basketbol Takımı'nın ve Sakaryaspor'un bir üst lige yükselerek şehre büyük sevinç yaşattığını hatırlatan Başkan Toçoğlu, "Şimdi daha büyük hedefler için yeni sezona hazırlanıyoruz. İki takımımızda çok kaliteli kadrolar oluşturdu. Yeni stadyumda, yeni spor salonunda yeni heyecanlara ortak olacağız. Adapazarıspor'da şehrimizi Bölgesel Amatör Lig'de temsil edecek. Çok iyi bir kadro oluşturdular. Şehrimizi başarılı bir şekilde temsil edeceklerine inancımız tam. İnşallah 3.Lig'e yükselme başarısını da göstereceklerdir. Amatör sporlar çok önemli. Kulüplerimizin altyapıları da gençlerimizi spora yönlendirirek kötü alışkanlıklardan uzak durmalarına vesile oluyor" diye konuştu. Adapazarıspor Kulüp Başkanı İbrahim Aygün ise; "Adapazarıspor olarak şehrimizi Bölgesel Amatör Lig'de temsil edeceğiz. İnşallah takımımız bu yıl 3. Lig'e yükselme yarışı içerisinde olacak" dedi.

SAGÜSAD'ın Sakarya'da güzel sanatlar ve kültürel etkinlikler noktasında sunduğu katkılarla önemli bir rol üstlendiğinin altını çizen Başkan Toçoğlu, "Şehrimize kazandırdığımız yeni kültür ve sanat alanlarında düzenlenen SAGÜSAD sergileri hemşehrilerimizin büyük beğenisini kazanıyor. Bizlerde Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin kültür hayatına katkı sunmak için önemli işler gerçekleştiriyoruz. Bu alanda birçok etkinlik düzenliyor, hemşehrilerimizin entelektüel gelişime doğrudan dokunan projeler hayata geçiriyoruz. Sakarya'nın geçmiş birikimine ışık tutacak, değerlerini yansıtacak, sosyo-kültürel yapısına uygun bir müzeye ihtiyacı var. Bunu da biliyoruz. İnşallah bu konu hakkında da bir adım atacağız. Bunun yanında kültür ve sanat derneklerimizi de destekliyor, onların çalışmalarını hayata geçirebilmeleri için kolaylık sağlıyoruz. İnşallah derneklerimiz ve ilgili tüm paydaşlarımızla şehrimizin kültür, sanat hayatını çok daha ileri boyutlara taşıyacağız" ifadelerini kullandı. SAGÜSAD Başkanı Ünal Dabak, "22 yıldır Sakarya'da aktif olarak çalışıyoruz. Çok sayıda birikime sahibiz. Sakarya'ya bir şehir müzesi olması konusunda sizlerin desteğini bekliyoruz" diye konuştu.

Sakarya'nın birçok farklı coğrafyadan insanlara yurt olduğunu aktaran Başkan Toçoğlu, "Sakarya'da birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde yaşıyoruz. Şehrimizde 5 bin kadar Tokatlı vatandaşımız bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizde farklı coğrafyalardan, farklı milletlerden vatandaşlarımızla her zaman birlikte oluyor, onların kültürlerini tanıtıcı faaliyetlerini destekliyoruz. Tokatlı vatandaşlarımızın da her zaman yanlarındayız" şeklinde konuştu.

Adapazarıspor Başkanı Aygün tarafından Başkan Toçoğlu'na Adapazarıspor forması hediye edilirken, SAGÜSAD ise Karagöl Yaylası manzarasının yer aldığı bir fotoğrafı Başkan Toçoğlu'na hediye etti.

(BCT-Y)



08.08.2017 16:26:00 TSI

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