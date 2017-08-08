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Yeni yuva kuracak çiftlere gelinlik ve nişanlık desteği

08 Ağustos 2017 Salı, 16:24
Yeni yuva kuracak çiftlere gelinlik ve nişanlık desteği
Yeni yuva kuracak çiftlere gelinlik ve nişanlık desteği

(Fotoğraflı)

İlker Uyar
MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediyesinin sosyal sorumluluk projelerinden biri olarak hayata geçirdiği "Dost Eli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezi", nişan ve düğün yapacak yeni çiftlere nişanlık ve gelinlik desteğinde bulunuyor.
Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'in Turgutlu halkına verdiği sözlerden biri olan Dost Eli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezi, hizmete girdiği günden bu yana hayırsever ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Düğün sezonunda hayırsever vatandaşların merkeze yaptığı gelinlik ve nişanlık elbise destekleri, ihtiyacı olan vatandaşların yüzlerini güldürdü. İhtiyaç sahibi kişilere destek verdiği için hayırseverlere de teşekkür eden Belediye Başkanı Turgay Şirin, "Göreve geldiğimiz günden itibaren sosyal projelerimiz kapsamında hayata geçirdiğimiz Dost Eli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezimiz ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyor. Merkezimize içinde bulunduğumuz düğün sezonu vesilesiyle mutlu bir yuva kuracak çiftlere gelinlik, nişanlık elbise gibi ihtiyaçlarına destek vermeye başladık. Düğün törenlerinin hiç şüphesiz ki en mühim faktörü olan gelinlerin en fazla dikkat ettikleri husus düğünlerinde giyecekleri gelinlikler oluyor. Ancak yüksek gelinlik fiyatları maddi geliri çok yüksek olmayan aileleri ve damat adaylarını zaman zaman zor durumlarda bırakabiliyor. Bu anlamda Dost Eli Merkezimize teslim edilen bir gün kullanılan ya da hiç kullanılmamış gelinlik ve nişanlık elbiseler de ihtiyaç sahiplerimizin yüzlerinin güldürmesine vesile oluyor. Merkezimize teslim edilen elbiseleri kuru temizleme yaparak tekrar vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Özellikle gençlerimizin mutlu günlerinde bir nebze de olsa destek olabiliyorsak bu hepimizin mutluluğuna dönüşüyor. Burada hayırseverlerimizin de desteklerini unutmamak gerek. Onlara da verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
(İU-ÖND-Y)

08.08.2017 16:27:22 TSI
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