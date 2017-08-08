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Geyve Melekşesolak mahallesi sıcak asfaltla buluştu



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Asfalt çalışmalarının Geyve Melekşesolak ile Alifuatpaşa Mahalleleri arasında devam ettiğini aktaran YOLBAK Başkanı Haydar Akbulut, 7 kilometrelik arterde 7 bin ton asfalt kullanacaklarını söyledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından 16 ilçe ve şehir merkezinde sürdürülen asfalt çalışmaları devam ediyor. Son olarak Adapazarı Karadavutlu, Hendek Dikmen Grup Yolları'nı sıcak asfalta kavuşturduklarını aktaran Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Haydar Akbulut, Geyve Melekşesolak ile Alifuatpaşa Mahalleleri arasında asfalt çalışması başlattıklarını açıkladı. Akbulut, arteri kısa süre içerisinde yeni yüzüne kavuşturacaklarını belirtti.

Akbulut, "Şehrimizin tamamına yayılan asfalt çalışmalarımız söz konusu. Ekiplerimiz farklı farklı bölgelerde çalışıyor. Adapazarı Karadavutlu Mahallesi ve Hendek Dikmen Mahallesi'nin grup yollarını tamamladık. Hiç ara vermeden Geyve'de çalışmalarımıza başladık. Melekşesolak ile Alifuatpaşa arasını sıcak asfaltla buluşturacağız. Yaklaşık 7 kilometrelik arterde 7 bin ton asfalt kullanacağız. Hayırlı olsun" dedi.

(BCT-Y)



08.08.2017 16:28:39 TSI

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