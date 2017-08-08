ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yaralı olarak bulunan kaya kartalı tedavi altına alındı

08 Ağustos 2017 Salı, 16:28
Yaralı olarak bulunan kaya kartalı tedavi altına alındı
Yaralı olarak bulunan kaya kartalı tedavi altına alındı

(Fotoğraflı)

Şükrü Akyüz
VAN (İHA) - Van merkez İpekyolu ilçesi sınırlarında bir vatandaş tarafından yaralı olarak bulunan Kaya Kartalı tedavi altına alındı.
İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahallesinde ikamet eden Menduh Yönten isimli vatandaş tarafından yaralı olarak bulunan Kaya Kartalı Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaralı Kaya Kartalı daha sonra tedavisi yapılmak üzere Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi. Kaya Kartalı, tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacağı belirtildi.
(ŞAK-Y)

08.08.2017 16:30:24 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Çaldıran'da sokak hayvanlarını kısırlaştırma çalışması
YEREL

ÇALDIRAN'DA SOKAK HAYVANLARINI KISIRLAŞTIRMA ÇALIŞMASI
Van Büyükşehir Belediyesinin çok katlı otoparkı hizmete giriyor
YEREL

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN ÇOK KATLI OTOPARKI HİZMETE GİRİYOR
Van'ın ilk 'Sanal Gerçeklik Merkezi' kuruldu
YEREL

VAN'IN İLK 'SANAL GERÇEKLİK MERKEZİ' KURULDU
Elektrik kesintileri esnafı zor durumda bırakıyor
YEREL

ELEKTRİK KESİNTİLERİ ESNAFI ZOR DURUMDA BIRAKIYOR
Çaldıran Belediyesinden ilçeyi güzelleştirme çalışması
YEREL

ÇALDIRAN BELEDİYESİNDEN İLÇEYİ GÜZELLEŞTİRME ÇALIŞMASI
Çaldıran Belediyesi 650 adet çöp konteyneri aldı
YEREL

ÇALDIRAN BELEDİYESİ 650 ADET ÇÖP KONTEYNERİ ALDI
İpekyolu Belediyesinden bir park müjdesi daha
YEREL

İPEKYOLU BELEDİYESİNDEN BİR PARK MÜJDESİ DAHA
Başkan Özbek güven tazeledi
YEREL

BAŞKAN ÖZBEK GÜVEN TAZELEDİ
Kızılay'dan kurban bağışı kampanyası
YEREL

KIZILAY'DAN KURBAN BAĞIŞI KAMPANYASI
MHP'den Küresünniler Derneğine ziyaret
YEREL

MHP'DEN KÜRESÜNNİLER DERNEĞİNE ZİYARET
Van'da 'Kalkınma Ajansları Desteklerine Yönelik Etki Analizi' çalıştayı
YEREL

VAN'DA 'KALKINMA AJANSLARI DESTEKLERİNE YÖNELİK ETKİ ANALİZİ' ÇALIŞTAYI
İpekyolu Belediyesinden 'e-devlet' hizmeti
YEREL

İPEKYOLU BELEDİYESİNDEN 'E-DEVLET' HİZMETİ
Van Bediüzzaman mevlidine hazır
YEREL

VAN BEDİÜZZAMAN MEVLİDİNE HAZIR
Sağlık Bakanlığından Van'a 5 ambulans
YEREL

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN VAN'A 5 AMBULANS
Van'da 89 kilo eroin ele geçirildi
YEREL

VAN'DA 89 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ
Van'da parçalı ay tutulması
YEREL

VAN'DA PARÇALI AY TUTULMASI
Seyir halindeki tırın dorsesi yandı
YEREL

SEYİR HALİNDEKİ TIRIN DORSESİ YANDI
Kayyum Akgül, personelinin nikâhını kıydı
YEREL

KAYYUM AKGÜL, PERSONELİNİN NİKÂHINI KIYDI
Van Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısı yapıldı
YEREL

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
Saray'da sağlık taraması
YEREL

SARAY'DA SAĞLIK TARAMASI
Büyükşehir ve YYÜ'den depreme karşı güç birliği
YEREL

BÜYÜKŞEHİR VE YYÜ'DEN DEPREME KARŞI GÜÇ BİRLİĞİ
Van Yemekleri Grubundan Vali Zorluoğlu'na teşekkür
YEREL

VAN YEMEKLERİ GRUBUNDAN VALİ ZORLUOĞLU'NA TEŞEKKÜR
Gürpınar'da sulama kanalları onarılıyor
YEREL

GÜRPINAR'DA SULAMA KANALLARI ONARILIYOR
Van'da trafik kazası, 5 yaralı
YEREL

VAN'DA TRAFİK KAZASI, 5 YARALI