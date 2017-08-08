Sağlık hizmetleri masaya yatırıldı
(Fotoğraflı)
Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Sağlık Hizmetleri İl Koordinasyon toplantısında sağlık yatırımları ele alandı.
İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen Sağlık Hizmetleri İl Koordinasyon toplantısına Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Emin Taş başkanlık etti.
Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Erdoğan Öz, Halk Sağlığı Müdürü Mustafa Kutlu, sağlık müdür yardımcıları, kamu hastaneleri birliği genel sekreterliği tıbbi hizmetler, idari hizmetler ve mali hizmetler başkanları, halk sağlığı müdür yardımcıları, il sağlık müdürlüğü şube müdürleri ve halk sağlığı şube müdürlerinin katılımı gerçekleştirildi.
Toplantıda anne ve bebek ölümleri, evde sağlık hizmetleri, acil sağlık hizmetleri, akılcı ilaç kullanımı, laboratuar hizmetleri ve yatırımlar konuşuldu.
(AHM)
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08.08.2017 16:33:25 TSI
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