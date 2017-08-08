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Vali Baruş, kurban bağışında bulundu



(Fotoğraflı)



Faruk Çidem

BOLU (İHA) - Bolu Valisi Aydın Baruş, Türk Kızılayı tarafından başlatılan Vekaletle Kurban Kesim Kampanyasına destek vererek kurban bağışında bulundu.

"Kurban Bereketi Yıl Boyu Sürsün" sloganıyla Türk Kızılayı'nın başlatmış olduğu Vekaletle Kurban Kesim Kampanyasına destek veren Vali Aydın Baruş, Türk Kızılayı Bolu Şube Sekreteri Vehbi Camgöz, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Rıza Zor, Muhammet Emin Demirkol ve Nursel Candan'ı makamında kabul etti.

Türk Kızılayı'nın dünya genelinde yardıma muhtaç insanlara el uzattığını belirten Vali Baruş, "Vatandaşlarımızın da Bolu ilinde gerçekleştirmiş olduğunuz bu kampanyaya gerekli desteği vereceklerine inanıyorum ve kampanyanızın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Türk Kızılayı Bolu Şube Sekreteri Vehbi Camgöz de kampanyaya verdiği destekten dolayı Vali Baruş'a teşekkür etti.

Kurban bağışında bulunan Bolu Valisi Aydın Baruş, Türk Kızılayı Bolu Şube Sekreteri Vehbi Camgöz'den bağış dekontunu aldı.

Türk Kızılayı bu yıl için yurtiçi vekaletle kurban bağışı ücretini 735 lira, yurt dışı vekaletle kurban bağışı ücretini ise 500 TL olarak belirledi.

(FC-AY)



08.08.2017 16:34:39 TSI

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