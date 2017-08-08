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Eurochambres delegeleri Bolu'da bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Faruk Çidem

BOLU (İHA) - Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (Eurochambres) Avrupa Şirketler Meclisi'nin Türkiye delegasyonu üyeleri, BTSO Başkanı Türker Ateş'in ev sahipliğinde bir araya geldi.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Göksel Başar, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Eurochambres delegesi Türker Ateş'in evsahipliğinde Bolu'da bir araya geldi.

Isparta TSO Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve Bafra TSO Başkanı Göksel Başar'ın Bolu TSO Başkanı Türker Ateş'e makamında gerçekleştirdikleri ziyarete TOBB Avrupa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Mülkiye Aytar da iştirak etti. Gerçekleştirilen toplantıda Türkiye ve Avrupa'da iş dünyasının gündemi ile Türkiye- Avrupa ekonomik ilişkilerinde güncel durum hakkında bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu.

Eurochambres Avrupa Şirketler Meclisi Türkiye delegasyonu üyelerini Bolu'da ve TSO'da konuk etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren TSO Başkanı Türker Ateş, "Eurochambres, 12 milyon işletmenin temsil edildiği son derece önemli bir organizasyon. TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu da Eurochambres'da Başkan Yardımcılığı görevini başarıyla sürdürüyor. Bizler de şirketler meclisi kanadında Türkiye delegasyonunda yer alan başkanlarımız ile birlikte görev yapıyoruz. Gerek Brüksel temaslarında, gerekse Eurochambres toplantılarında bir araya gelerek çeşitli faaliyetlerde bulunuyoruz. Türk iş dünyasının gündemini bu platformlara taşıyoruz. TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında, delegasyonda birlikte görev aldığımız başkanlarımızı İlimizde ve Odamızda konuk ediyor olmaktan dolayı memnuniyet duyduk. Bu şekilde gerçekleştirdiğimiz toplantılarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

(FC-AY)



08.08.2017 16:35:27 TSI

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