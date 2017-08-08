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İncekum Tabiat Parkı'na sıcak asfalt



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Alanya Belediyesi, İncekum Mahallesi'nde bulunan Tabiat Parkı'nda sıcak asfalt çalışması yaptı.

Alanya'nın İncekum Mahallesi'nde bulunan Tabiat Parkı'nda yapılan altyapı ve kanalizasyon çalışmalarından dolayı bozulan asfalt, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kaldırılarak yerine sıcak asfalt yapıldı. Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından talep edilen ve İncekum Tabiat Parkı 1. Kısım Günü Birlik Piknik Alanı'nı kapsayan 1 kilometrelik sıcak asfalt çalışmasının 2 gün içerisinde tamamlanacağı açıklandı.



Piknikçilerin toz sıkıntısı sona eriyor

İncekum Tabiat Parkı'nda piknik alanının hemen yanında yer alan yolda asfalt olmadığı için araç geçişi sırasında oluşan tozun piknikçileri rahatsız ettiğini belirten Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Mevlüt Kodal, sıcak asfaltla birlikte bu sıkıntının giderileceğini söyledi.

(SÇ-SÇ-Y)



08.08.2017 16:36:25 TSI

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