ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İncekum Tabiat Parkı'na sıcak asfalt

08 Ağustos 2017 Salı, 16:34
İncekum Tabiat Parkı'na sıcak asfalt
İncekum Tabiat Parkı'na sıcak asfalt

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Alanya Belediyesi, İncekum Mahallesi'nde bulunan Tabiat Parkı'nda sıcak asfalt çalışması yaptı.
Alanya'nın İncekum Mahallesi'nde bulunan Tabiat Parkı'nda yapılan altyapı ve kanalizasyon çalışmalarından dolayı bozulan asfalt, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kaldırılarak yerine sıcak asfalt yapıldı. Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından talep edilen ve İncekum Tabiat Parkı 1. Kısım Günü Birlik Piknik Alanı'nı kapsayan 1 kilometrelik sıcak asfalt çalışmasının 2 gün içerisinde tamamlanacağı açıklandı.

Piknikçilerin toz sıkıntısı sona eriyor
İncekum Tabiat Parkı'nda piknik alanının hemen yanında yer alan yolda asfalt olmadığı için araç geçişi sırasında oluşan tozun piknikçileri rahatsız ettiğini belirten Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Mevlüt Kodal, sıcak asfaltla birlikte bu sıkıntının giderileceğini söyledi.
(SÇ-SÇ-Y)

08.08.2017 16:36:25 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Büyükşehir çöpten 10 milyon TL kazanacak
YEREL

BÜYÜKŞEHİR ÇÖPTEN 10 MİLYON TL KAZANACAK
Konyaaltı Göksu Çayı Köprüsü'ne sıcak asfalt
YEREL

KONYAALTI GÖKSU ÇAYI KÖPRÜSÜ'NE SICAK ASFALT
Finikeli başarılı öğrenciler ödüllendirildi
YEREL

FİNİKELİ BAŞARILI ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ
Er Meydanlarında Döşemealtı rüzgarı
YEREL

ER MEYDANLARINDA DÖŞEMEALTI RÜZGARI
Öğrencilere sağlık turizmi aşılandı
YEREL

ÖĞRENCİLERE SAĞLIK TURİZMİ AŞILANDI
Özel çocuklara izci kampı
YEREL

ÖZEL ÇOCUKLARA İZCİ KAMPI
FETÖ toplanma merkezi 15 Temmuz müzesi oluyor
YEREL

FETÖ TOPLANMA MERKEZİ 15 TEMMUZ MÜZESİ OLUYOR
Başkan Uysal'dan asfalt denetimi
YEREL

BAŞKAN UYSAL'DAN ASFALT DENETİMİ
Dünya'nın ilk meclis binası Patara'da uluslararası kongre düzenlendi
YEREL

DÜNYA'NIN İLK MECLİS BİNASI PATARA'DA ULUSLARARASI KONGRE DÜZENLENDİ
Kepez'in meydanlarına Osmanlı çeşmesi
YEREL

KEPEZ'İN MEYDANLARINA OSMANLI ÇEŞMESİ
Antalya'da otel çalışanlarının maaş eylemi
YEREL

ANTALYA'DA OTEL ÇALIŞANLARININ MAAŞ EYLEMİ
Antalya Robot Takımı Dünya Şampiyonu oldu
YEREL

ANTALYA ROBOT TAKIMI DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU
Antalya Barosu temsilcileri Faytoncular için UKOME'de
YEREL

ANTALYA BAROSU TEMSİLCİLERİ FAYTONCULAR İÇİN UKOME'DE
Manavgat Kitap Günleri'ne yoğun ilgi
YEREL

MANAVGAT KİTAP GÜNLERİ'NE YOĞUN İLGİ
Alanya Belediyesi'nden 2 yeni park
YEREL

ALANYA BELEDİYESİ'NDEN 2 YENİ PARK
AK Partili Çelik yeniden Partinin Dış İlişkiler Başkan Yardımcılığına atandı
YEREL

AK PARTİLİ ÇELİK YENİDEN PARTİNİN DIŞ İLİŞKİLER BAŞKAN YARDIMCILIĞINA ATANDI
Antalyalı 200 Alevi Hacıbektaş'ta
YEREL

ANTALYALI 200 ALEVİ HACIBEKTAŞ'TA
Teneffüs Park'ta sünnet şöleni
YEREL

TENEFFÜS PARK'TA SÜNNET ŞÖLENİ
Kepez'den ücretsiz LYS ve YGS kursları
YEREL

KEPEZ'DEN ÜCRETSİZ LYS VE YGS KURSLARI
Mavi Ev'e büyük ödül
YEREL

MAVİ EV'E BÜYÜK ÖDÜL
orkuteli-Elmalı Duble yol yapımı başladı
YEREL

ORKUTELİ-ELMALI DUBLE YOL YAPIMI BAŞLADI
Şehit yakınları ve Gazilere Konya gezisi
YEREL

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE KONYA GEZİSİ
Ünlü modacı Vural Gökçaylı'dan özel defile
YEREL

ÜNLÜ MODACI VURAL GÖKÇAYLI'DAN ÖZEL DEFİLE
Kumluca ve Finike'ye sıcak asfalt
YEREL

KUMLUCA VE FİNİKE'YE SICAK ASFALT