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Van'ın ilk 'Sanal Gerçeklik Merkezi' kuruldu

08 Ağustos 2017 Salı, 16:35
Van'ın ilk 'Sanal Gerçeklik Merkezi' kuruldu
Van'ın ilk 'Sanal Gerçeklik Merkezi' kuruldu

(Fotoğraflı)

Atilla İdiz
VAN (İHA) - Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin ilk VREAL TR (Sanal Gerçeklik Merkezi), Van'da kuruldu.
Şemsiyeli Sokak'ta kurulan merkezde bir açıklamada bulunan VREAL TR kurucularından Volkan Yılmaz, batıda insanların sanal gerçekliğe bakış açılarının olumlu olduğunu belirterek, "Sanal gerçeklik, şu an için kısmi katılımlı bir oyun sistemi diyebiliriz, ama sadece oyun için kullanılmadığını belirtmek isterim. Askeri alanda, eğitimde, sağlıkta, mimaride birçok kullanımı mevcut. Şu an için bizim üzerinde çalıştığımız kısmı eğlence sektörüdür. Sanal gerçeklik; gerçek ortamdaki, gerçek hayattaki ortamların bilgisayar aracılığıyla taklit edilmesi demektir. Sağa sola, yukarı aşağı, 360 derecelik oyunların bilgisayar ortamında simle edilmesi olayıdır" dedi.
Batıda insanların sanal gerçeklik ile eğlendiklerini ifade eden VREAL TR Van Şube Temsilcisi Mehmet Ali Bozbay ise, "Çok yeni bir teknoloji. Biz o yüzden Doğu ve Güneydoğu'da ilk sanal gerçeklik merkezini Van'da kurduk. İnanıyorum ki Van halkı bunu gayet iyi karşılayacaktır. Zamanla bilindikçe çok güzel bir eğlence tarzı olduğunu keşfedip daha fazla talep gösterecektir" ifadelerini kullandı.
Merkezin yaklaşık 150 bin TL'ye mal olduğunu da dile getiren Bozbay, VREAL TR Van Şubesi olarak kentte yapılan tüm sosyal ve sportif etkinliklere destek olacaklarını söyledi. Şu anda 60'a yakın oyunun yer aldığına da değinen Bozbay, "Aksiyon, macera ve çocuklar için oyunlarımız var. Oyunlarımız herhangi bir süreyle sınırlı değil. Van'ımıza ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.
(ATL-MSA-Y)

08.08.2017 16:37:47 TSI
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