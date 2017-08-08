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Yalın ayaklı motive



(Fotoğraflı)



Ergin Yıldız

EDİRNE (İHA) - Trakya Kalkınma Ajansı ve Edirne Gazeteciler Derneği işbirliğinde düzenlenen, "Basın Mensupları Kapasite Geliştirme Programı"nda, gazetecilere motive eğitimi verildi.

Edirne'de bir gelişim merkezinde, 14 gazeteciye motivasyon eğitimi verildi. Gazeteciler, haber yapmaya ara vererek çıplak ayakla, uzmanlar sayesinde motive oldular. İlk grupta 14 kişinin katıldığı eğitimler, büyük beğeni topladı.

Her grupta yaklaşık 15 kişi olmak üzere toplam 50 kişiye eğitim verilemesi planlanan projede, eğitim ve danışmanlık eğitmenlerini Özlenen Deniz Uzun ve Şahver Yeşil verecek. Eğitimde, "Etkili iletişim teknikleri, zaman yönetimi, stres yönetimi, motivasyon ve insan ilişkileri konusunda dersler verilecek. Eğitimler, 3 grup halinde gerçekleşecek.

(EY-MEF-Y)



08.08.2017 16:39:59 TSI

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