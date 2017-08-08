YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Plajlarda yaz bakımı

Plajlarda yaz bakımı

- Güzelyalı halk plajına kum takviyesi yapıldı



(Fotoğraflı)



Levent Kaya

BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Sahil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 2017 yaz sezonu çalışmalarına devam ediyor.

Halk plajlarının çoğunda özellikle poyraz rüzgarları sonucu oluşan dalga hareketleri ile kum kaybı yaşandığını belirten yetkililer, sezon öncesinde başlayan kum takviyesi çalışmalarına sezon boyunca devam edildiğini kaydetti. Çalışmalara bu hafta Mudanya Güzelyalı Halk Plajı'nda devam edilirken, plaja 12 kamyon ince kum takviyesi yapıldı ve kumlar serildikten sonra kum eleme aracı ile elenerek plaj yeniden kullanıma hazır hale getirildi.

Halkın yoğun olarak kullandığı Güzelyalı halk plajında 2 adet giyinme kabini ve 2 adet duş ile çöp konteynerleri bulunuyor. Ayrıca, plajda her gün Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü temizlik ekipleri tarafından da temizlik faaliyeti gerçekleştiriliyor.

(MŞ)



08.08.2017 16:41:38 TSI

NNNN

