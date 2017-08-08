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Odunpazarı'nda pilates, step aerobik kayıtları başlıyor

08 Ağustos 2017 Salı, 16:40
Odunpazarı'nda pilates, step aerobik kayıtları başlıyor
Odunpazarı'nda pilates, step aerobik kayıtları başlıyor

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü yeni dönem spor derslerine başlıyor.
Yeni dönem derslerinde pilates (sabah ve öğle grupları), step aerobik (akşam grupları) yer alırken, ön kayıtlar 14 Ağustos Pazartesi günü 08.30'da başlayacak. Ücretsiz olan kayılar, 18 Ağustos Cuma günü 17.00'de sona erecek. Spor İşleri Müdürlüğü'nün yeni dönem derslerine kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlaınr, İki Eylül Caddesi'nde bulunan Odunpazarı Belediyesi Ek Hizmet Binası 6'ncı kat spor salonunda kayıt yaptırabileceği açıklandı.
(MK-Y)

08.08.2017 16:42:52 TSI
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