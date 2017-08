YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Eskişehir'de yaşayan LÖSEV'e kayıtlı hastalara kırmızı et ve et ürünleri yardımı

Eskişehir'de yaşayan LÖSEV'e kayıtlı hastalara kırmızı et ve et ürünleri yardımı



(Fotoğraflı)



Çağatay Gür

ESKİŞEHİR (İHA) - LÖSEV Eskişehir Şubesi tarafından Eskişehir'de yaşayan ve LÖSEV'e kayıtlı olan hastalara kırmızı et ve et ürünleri yardımı sunuldu.

Kurban Bayramı'nın yaklaştığı bugünlerde dağıtımlara devam eden LÖSEV, vekaleten kurban bağışı kampanyasına yapılacak desteklerin lösemi ve kanser hastalarının tedavisi açısından önemine de dikkat çekiyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan LÖSEV Eskişehir Şube Sorumlusu Meltem Durulgan, "En kaliteli protein kaynağı olan et ve et ürünleri kanser hastalarının beslenmesinde çok önemli bir yere sahip. Özellikle lösemi hastalığında et ve et ürünleri ile sağlıklı beslenen çocuk ve yetişkin hastaların, zorlu tedavi sürecini başarıyla atlatma şansları artıyor. Bu nedenle, protein ağırlıklı beslenmesi gereken, ihtiyaç sahibi hastalara yıl boyunca her ay yaklaşık 8 kilo et ve et ürünleri kolisi ulaştırılıyor" ifadelerini kullandı.

"LÖSEV'e bağışlarla bereketli sofralar sağlıklı çocuklar"

Özellikle et ve et ürünleri yardımlarının sürekliliği açısından, kurban bağışlarının çok önemli olduğunu vurgulayan LÖSEV sorumlusu Meltem Durulgan, "Binlerce hasta ve imkanı kısıtlı ailelerine destek veren LÖSEV'in bugünkü kayıtlı hasta sayısı yaklaşık 24 bin civarındadır. İhtiyaç sahibi ailelerin oluşturduğu kayıtlı hastalar, tedavisi uzun süren ve çok pahalı olan bu hastalıkla mücadelede LÖSEV'in destekleri ile hayata bağlanmakta. Özellikle et ve et ürünleri yardımlarının sürekliliği açısından, bağışçıların LÖSEV'in Kurban Kampanyası'na destekleri büyük önem taşıyor. Kurban Bayramı'nda LÖSEV'e vekalet vererek kurbanları dini usullerle kestirirken çocukları hayata bağlamak isteyen bağışçılar, tüm ulusal bankalar aracılığıyla, internet bankacılığı ile, elden LÖSEV şubelerine, PTT şubelerinden ve Alo LÖSEV hattı aracılığı ile bağış yapabilecekler. Kurban bağış miktarı bu yıl yurt içi 860 lira, yurt dışı için ise 245 Dolar veya 210 Euro olarak belirlendi. Bağışlar sayesinde lösemi ve kanser hastaları yalnızca Kurban Bayramı'nda değil, tüm yıl boyunca taze et ürünleri ile beslenebilecek. Et ve diğer gıdalardan zengin beslenen hastaların vücut direnci yükselerek, bağışıklık sistemleri güçlenecek ve hastalıkları kolayca yenerek iyileşme şansları artacak" şeklinde konuştu.

(ÇAĞ-Y)



08.08.2017 16:45:14 TSI

NNNN