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Adapazarı Belediyesi'nden 113 çocuğa sünnet şöleni

08 Ağustos 2017 Salı, 16:44
Adapazarı Belediyesi'nden 113 çocuğa sünnet şöleni
Adapazarı Belediyesi'nden 113 çocuğa sünnet şöleni

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Adapazarı Belediyesi tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek olan sünnet şöleninde 113 çocuk sünnet edilecek
Adapazarı Belediyesi tarafından her yıl geleneksel hale getirilen sünnet şöleninin bir yenisi de bu yıl düzenleniyor. 11 Ağustos Cuma günü 16.30'da Çark Mesire Düğün Salonu'nda başlayacak olan program, çocukların Bilge Hastanesi'nde onar kişilik gruplarla sünnet edilmesiyle devam edecek. Adapazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, program öncesi sünnet edilecek 113 çocuğa sünnet takımı dağıtacak.
11 Ağustos Cuma günü saat 16.30'da Çark Mesirede düzenlenecek şölen sonrası çocuklar Bilge Hastanesi'nde ücretsiz sünnet edilecek. Adapazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Rıdvan Sezer, "Adapazarı Belediyesi olarak çocuklarımızın şölen günü kendilerini özel hissetmesi adına elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Geleneksel olarak düzenlediğimiz sünnet şöleni öncesi çocuklarımıza sünnet kıyafetleri dağıtılacak. Şölen sonrası Bilge Hastanemiz de bize destek vererek sünnetleri ücretsiz yapacak. Hastane yönetimine gösterdikleri bu duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
(BCT-Y)

08.08.2017 16:45:27 TSI
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