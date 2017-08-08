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Diyarbakır'da terrarium ilgi görüyor



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da terrarium adı verilen toprak akvaryumlar vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Satışlardan ve ilgiden memnun olduklarını dile getiren çiçekçi Recep Seli, son dönemde hediyelikte yeni trendin terrariumlar olduğunu belirtti.

Diyarbakır'da terraium adı verilen ve toprak akvaryumları hediyelik almak isteyenlerin en çok satın aldığı ürünler arasında geliyor. Boyutları ve içeriğine göre fiyatları da değişen terraiumla, renkli görünümleriyle ön plana çıkıyor. Hediye almak isteyenlerin genellikle çiçek yerine terrarium seçtiğini ifade eden çiçekçi Recep Seli, hemen her gün sipariş aldıklarını hatta yoğunluktan dolayı bazen yetiştiremediklerini ifade etti. Yaz aylarının başında yüklü miktarda ürün getirdiklerini ve hemen hemen hepsini tükettiklerini belirten Seli, "Son dönemde baya gelip sorup, sipariş veren oluyor. Elimizde bulunanlar canlı değil ama isteğe göre kaktüs benzeri canlı bitkilerle de yapıyoruz. Renkli ve kullanışlı olduğu için genellikle yeni evlilere, yeni ev alanlara, yeni iş kuranlara hediye almak isteyenler terrarium tercih ediyor. Hem renkli görümüyle güzel bir hava oluşturuyor hem de her bütçeyi yormuyor. Bizde bulunanlar 80 liradan başlıyor tabi bu fiyat istenilen boyut ve malzemeye göre artıp azalabilir. Satışlardan memnunuz. Son dönemde trend oldu" dedi.

(EEI-MP-Y)



08.08.2017 16:45:34 TSI

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