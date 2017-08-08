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Van Büyükşehir Belediyesinin çok katlı otoparkı hizmete giriyor



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan çok katlı otopark hizmete açılıyor.

İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesi'nde bulunan 6 bin 682 metrekarelik ve 424 araçlık çok katlı otoparkın, Van'daki park sorununu büyük ölçüde azaltması bekleniyor. Otoparkın hizmete girmesiyle Cumhuriyet ve Kazım Karabekir caddelerinde oluşan çift parkaların önüne geçilmesi beklenirken, ara sokaklarda da yaya trafiğinin rahatlanması hedefleniyor.

Araç park alanları, ışıklandırma, araç giriş-çıkış noktalarında son aşamaya gelinirken, yapılacak olan son rötuşlarla birlikte otopark önümüzdeki ay içinde hizmete girecek.

(MSA-Y)



08.08.2017 16:47:08 TSI

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