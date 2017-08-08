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Vali Tutulmaz: "Afyonkarahisar'daki kurumlar üretken bir yapıya sahip"



(Fotoğraflı)



Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, tüm kamu kurum ve kuruluşların uyum içerisinde en iyi hizmeti vermek adına görev ve sorumluluklarının yanında üretken bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

Vali Tutulmaz'ın kamu kurum ve kuruluşların işleyişlerini, ilimizle ilgili yatırım, çalışma ve faaliyetlerini yakından incelemek üzere gerçekleştirdikleri ziyaretler devam ediyor. Vali Tutulmaz, gün içerisindeki programları dâhilinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ile 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne ziyaretlerde bulunarak kurum müdürlerinden brifing aldı. Vali Tutulmaz, kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinden aldığı bilgiler doğrultusunda günden güne ilerleme kaydeden Afyonkarahisar'daki tüm kamu kurum ve kuruluşların uyum içerisinde en iyi hizmeti vermek adına görev ve sorumluluklarının yanında üretken bir yapıya sahip olduğunu söyledi. Özellikle eğitim alanında yapılan ilerlemenin çok yönlü kazanım sağlayacağını vurgulayan Vali Tutulmaz, ülkemizin geleceği açısından olmazsa olmazlar içerisinde yer alan eğitime ayrı bir önem verdiğini belirtti. Tüm kamu kurum ve kuruluşların çalışma ve faaliyetlerini yakından takip edeceğini belirten Vali Tutulmaz, özellikle ilimizin gelişimine ve tanıtımına önemli katkılarda bulunan eğitim ve spor gibi konulardan sorumlu olan kamu kurum ve kuruluşların takipçisi ve destekçisi olacağını söyledi.

Ziyaretlerin sonunda kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin istek talep ve önerilerini dinleyen Vali Tutulmaz, Afyonkarahisar'ın ilerlemesi ve mevcut durumun daha ileriye taşınması için her fikir, görüş ve öneriye açık olduğunu bu anlamda da Valilik olarak her türlü desteğin sağlanacağını sözlerine ekledi.

(GC-



08.08.2017 16:54:14 TSI

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