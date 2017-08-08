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Başkan Çelik yeni yolları inceledi

08 Ağustos 2017 Salı, 16:52
Başkan Çelik yeni yolları inceledi
Başkan Çelik yeni yolları inceledi

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, şehrin doğu girişindeki Sivas Bulvarı'nda yapımı tamamlanan yolu inceledi.
Büyükşehir Belediyesi şehrin dört bir yanında asfaltlama ve bakım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Başkan Çelik yapılan çalışmaları birebir yerinde inceleme yapıyor. Şehrin doğu girişi olan ve halk arasında Kaykop yolu olarak geçen bölgede taş mastik asfalt serimi sonrası yapılan çizgi çalışmalarını inceleyen Başkan Çelik, "Geçtiğimiz sene yolu genişletme çalışması ve geometrisini düzenleme çalışmalarını yaptık. Attığımız bu ikinci kat asfalt hem alttaki asfaltı koruyor hem de yolun konforunu arttırıyor. Yol çizgileri de ütülü bir pantolon gibi yolun güvenli kullanılmasını sağlıyor ve yapılan işi göstermiş oluyor. Taş mastik olarak kullanılan asfalt ise kauçuk içerikli bir madde olduğu için kışın donmalara karşı, yazın ise erimelere karşı sıhhatli bir çözüm oluyor" diye konuştu.
Yeni yapılan yollarda taş mastik asfalt yöntemini kullandıklarını dile getiren Başkan Çelik, "Böylelikle asfaltlarımızın ömrü daha uzun oluyor. Yeni yolumuzu hemşehrilerimiz iyi günlerde kullansın" dedi.
BAŞKANDAN İHALEYE DAVET
Yol incelemelerinin ardından Başkan Çelik, Büyükşehir Belediyesi tarafından Sivas Bulvarı üzerinde ihale edilecek olan konut ve ticari alanlar için açıklamalarda bulundu. Başkan Çelik, "90 Dönümlük bir arazi bu ay içerisinde satışa çıkartılacak. Yaklaşık 60 bin metre karelik alan yeşil alan ve yol olarak düzenlendi. Yani 90 bin metre karenin sadece 30 bin metre karesi imar adası olarak ayarlandı. Geri kalan yeşil alan ve yol olarak ayarlandı. İlgilenen bütün hemşehrilerimi bu ihaleye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
(SK)

08.08.2017 16:54:28 TSI
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