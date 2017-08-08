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Bilecik Belediyesi'nden Bebek Emekleme Yarışması



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan ''Küçücüktüm Büyüdüm Emekleyerek Yürüdüm'' projesi kapsamında 7 ile 12 aylık arası bebeklerin katılacağı Bebek Emekleme Yarışması düzenlenecek.

Bilecik Belediyesi, yeni bir projeyi daha uygulamaya koyuyor. Bilecik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilecek olan "Küçücüktüm Büyüdüm Emekleyerek Yürüdüm" projesi yarışmasında birinci olan bebeğe yarım altın, ikinci olan bebeğe çeyrek altın, üçüncü olan bebeğe ise gram altın verilirken, yarışmaya katılan bütün bebeklere de Bebek Bakım Çantası hediye edilecek.

Öte yandan, Bilecik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne başvuruların yapılacağı ''Küçücüktüm Büyüdüm Emekleyerek Yürüdüm'' projesi için vatandaşların, 21 Ağustos tarihine kadar kayıt yaptırabilecekleri belirtildi.

(DA-Y)



08.08.2017 16:57:26 TSI

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