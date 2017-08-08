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Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu;

08 Ağustos 2017 Salı, 16:55
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu;
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu;
- "15 Temmuz İslam'ın son kalesi olan Türkiye'yi yıkmaya yönelik bir hareketti"

(Fotoğraflı)

M. Muttalip Yalçın
ÇORUM (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 15 Temmuz'un İslam'ın son kalesi olan, gönül coğrafyasının son kalesi olan Türkiye'yi yıkmaya yönelik bir hareket olduğunu belirterek, "Allah'a şükür o hainlerin bir hesabı varsa Yüce Allah'ın da bir hesabı var. Bu milletin yıldızı parlak. Allahın yardımıyla 21. asra mührünü vuracak. Şanlı bayrağımız ilelebet bu topraklarda dalgalanacak" dedi.
Çorum'da temel atma törenine katılan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Çorum Belediyesi ve AK Parti Çorum il Başkanlığını ziyaret etti. Belediye Başkanı Muzaffer Külcü'den belediye yatırımları ile ilgili brifing alan Bakan Eroğlu, Başkan Külcü'nün çok çalışkan bir belediye başkanı olduğunu belirterek, çok güzel çalışmalara imza attığını söyledi.
Çorum güzelleştiğini, geliştiğini dile getiren Bakan Eroğlu, bunun gözle görüldüğünü ifade etti.
Belediye ziyaretinin ardından AK Parti Çorum İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen Bakan Eroğlu, 15 Temmuz'un batı tarafından oynanan bir oyunun parçası olduğunu belirterek, " Aynı oyun Irak ve Pak uygulandı. Milletimizin kahramanlığı, Çorumluların yazdığı destanla başarılı olamadılar. O gece dostum, kardeşim Erol Olçok ve oğlu Tayyip şehit düştü. Çorum'da 13 tane şehidimiz var. Bu, Çorumluların vatana, millete, devlete ne kadar bağlı olduğunu gösteriyor. 15 Temmuz'da nüfusa oranladığımızda en fazla şehit veren ilimiz Çorum. Allah sizlerden razı olsun. Milletimizin kahramanlığının yanında dünya lideri cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın cesareti sayesinde bu darbe girişimi önlendi" diye konuştu.
(MMY-BÖ)

08.08.2017 16:57:46 TSI
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