ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çaldıran'da sokak hayvanlarını kısırlaştırma çalışması

08 Ağustos 2017 Salı, 16:59
Çaldıran'da sokak hayvanlarını kısırlaştırma çalışması
Çaldıran'da sokak hayvanlarını kısırlaştırma çalışması

(Fotoğraflı)

M. Emin Arvas
VAN (İHA) - Van'ın Çaldıran Belediyesi tarafından sahipsiz köpeklerin kısırlaştırılması için çalışma başlatıldı.
Çaldıran Belediyesi, insan sağlığına gelebilecek her türlü tehdidi önlemek amacıyla sokak köpeklerini kısırlaştırarak gerekli aşılarını yaptırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Mahalle aralarında tek tek yakalanarak toplanan sokak köpekleri, Mal Meydanı'nda bulunan kafeslere konularak tek tek kısırlaştırılıp gerekli aşıları yapılıyor. Sokak hayvanlarında kısırlaştırmanın yanı sıra iç ve dış parazit, kuduz, bronchine ve diğer aşıları da yapılıyor.
Tedavileri yapılan hayvanların kulaklarına küpe taktırılarak tekrar alındıkları yerlere bırakıldığını dile getiren Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, "İlçemizde başıboş bulunan hayvanların sıkıntısını ortadan kaldırmak için böyle bir çalışma başlattık. Köpeklere 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve yönetmenliği gereği işlem yapılıyor. Sokak hayvanlarında özellikle kuduz ile birlikte bulaşıcı hastalıkların olmasından dolayı çevreyi olumsuz etkilemekteydi. Belediye olarak özel bir firma ile anlaşarak, uzman veteriner hekimlerle belediyemiz zabıta müdürlüğü ekiplerimiz birlikte hayvanları sokaklardan tek tek toplayarak kısırlaştırma çalışmalarının yanı sıra iç ve dış parazit, kuduz, bronchine ve karma aşıları yaptırılarak küpelemenin ardından yeniden alındıkları yerlere bırakılıyorlar. Çocukların özellikle sokak hayvanlarıyla temas halinde oldukları, bundan sonra da bu tür bulaşıcı ve tehlikeli hastalıkların bulaşmasının da önüne geçmek için veteriner hekimlerince genel sağlık taraması da yapılıyor. İki gün müşahade altında kalan köpekler, yeniden doğaya bırakılıyor" dedi.
(MSA-Y)

08.08.2017 17:01:20 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Van Büyükşehir Belediyesinin çok katlı otoparkı hizmete giriyor
YEREL

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN ÇOK KATLI OTOPARKI HİZMETE GİRİYOR
Van'ın ilk 'Sanal Gerçeklik Merkezi' kuruldu
YEREL

VAN'IN İLK 'SANAL GERÇEKLİK MERKEZİ' KURULDU
Yaralı olarak bulunan kaya kartalı tedavi altına alındı
YEREL

YARALI OLARAK BULUNAN KAYA KARTALI TEDAVİ ALTINA ALINDI
Elektrik kesintileri esnafı zor durumda bırakıyor
YEREL

ELEKTRİK KESİNTİLERİ ESNAFI ZOR DURUMDA BIRAKIYOR
Çaldıran Belediyesinden ilçeyi güzelleştirme çalışması
YEREL

ÇALDIRAN BELEDİYESİNDEN İLÇEYİ GÜZELLEŞTİRME ÇALIŞMASI
Çaldıran Belediyesi 650 adet çöp konteyneri aldı
YEREL

ÇALDIRAN BELEDİYESİ 650 ADET ÇÖP KONTEYNERİ ALDI
İpekyolu Belediyesinden bir park müjdesi daha
YEREL

İPEKYOLU BELEDİYESİNDEN BİR PARK MÜJDESİ DAHA
Başkan Özbek güven tazeledi
YEREL

BAŞKAN ÖZBEK GÜVEN TAZELEDİ
Kızılay'dan kurban bağışı kampanyası
YEREL

KIZILAY'DAN KURBAN BAĞIŞI KAMPANYASI
MHP'den Küresünniler Derneğine ziyaret
YEREL

MHP'DEN KÜRESÜNNİLER DERNEĞİNE ZİYARET
Van'da 'Kalkınma Ajansları Desteklerine Yönelik Etki Analizi' çalıştayı
YEREL

VAN'DA 'KALKINMA AJANSLARI DESTEKLERİNE YÖNELİK ETKİ ANALİZİ' ÇALIŞTAYI
İpekyolu Belediyesinden 'e-devlet' hizmeti
YEREL

İPEKYOLU BELEDİYESİNDEN 'E-DEVLET' HİZMETİ
Van Bediüzzaman mevlidine hazır
YEREL

VAN BEDİÜZZAMAN MEVLİDİNE HAZIR
Sağlık Bakanlığından Van'a 5 ambulans
YEREL

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN VAN'A 5 AMBULANS
Van'da 89 kilo eroin ele geçirildi
YEREL

VAN'DA 89 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ
Van'da parçalı ay tutulması
YEREL

VAN'DA PARÇALI AY TUTULMASI
Seyir halindeki tırın dorsesi yandı
YEREL

SEYİR HALİNDEKİ TIRIN DORSESİ YANDI
Kayyum Akgül, personelinin nikâhını kıydı
YEREL

KAYYUM AKGÜL, PERSONELİNİN NİKÂHINI KIYDI
Van Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısı yapıldı
YEREL

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
Saray'da sağlık taraması
YEREL

SARAY'DA SAĞLIK TARAMASI
Büyükşehir ve YYÜ'den depreme karşı güç birliği
YEREL

BÜYÜKŞEHİR VE YYÜ'DEN DEPREME KARŞI GÜÇ BİRLİĞİ
Van Yemekleri Grubundan Vali Zorluoğlu'na teşekkür
YEREL

VAN YEMEKLERİ GRUBUNDAN VALİ ZORLUOĞLU'NA TEŞEKKÜR
Gürpınar'da sulama kanalları onarılıyor
YEREL

GÜRPINAR'DA SULAMA KANALLARI ONARILIYOR
Van'da trafik kazası, 5 yaralı
YEREL

VAN'DA TRAFİK KAZASI, 5 YARALI