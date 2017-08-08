Özel Eskişehir TSG Anadolu Hastanesi Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen arasında tedavi protokolü imzalandı
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ESKİŞEHİR (İHA) - Özel Eskişehir TSG Anadolu Hastanesi daha çok hastaya daha sağlıklı bir hizmet sunabilmek amacıyla, Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Eskişehir şubeleri ile özel bir tedavi protokolü imzaladı.
Protokol imzalama işlemi Özel Eskişehir TSG Anadolu Hastanesi Genel Müdürü Uzm. Dr. Levent Bilir, Türkiye Kamu-Sen Eskişehir Şube Başkanı Haydar Urfalı ve Türk Sağlık-Sen Eskişehir Şube Başkanı Hüseyin Kararman arasında gerçekleştirildi. Protokolün tarafları birbirlerini tebrik edip anlaşmanın herkese hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.
(MK-Y)
08.08.2017 17:11:25 TSI
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