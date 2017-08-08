YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Özel Eskişehir TSG Anadolu Hastanesi Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen arasında tedavi protokolü ...

Özel Eskişehir TSG Anadolu Hastanesi Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen arasında tedavi protokolü imzalandı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Özel Eskişehir TSG Anadolu Hastanesi daha çok hastaya daha sağlıklı bir hizmet sunabilmek amacıyla, Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Eskişehir şubeleri ile özel bir tedavi protokolü imzaladı.

Protokol imzalama işlemi Özel Eskişehir TSG Anadolu Hastanesi Genel Müdürü Uzm. Dr. Levent Bilir, Türkiye Kamu-Sen Eskişehir Şube Başkanı Haydar Urfalı ve Türk Sağlık-Sen Eskişehir Şube Başkanı Hüseyin Kararman arasında gerçekleştirildi. Protokolün tarafları birbirlerini tebrik edip anlaşmanın herkese hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

(MK-Y)



08.08.2017 17:11:25 TSI

NNNN

