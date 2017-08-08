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Bozüyük Belediyesi itfaiye ekiplerinden nefes kesen tatbikat



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından Dodurga Barajında arama ve kurtarma tatbikatı düzenlendi.

Düzenlenen tatbikata tam kadro katılan Bozüyük Belediyesi İtfaiye ekipleri, baraj gölünde boğulan kişileri kurtarma ve göl zemininde arama tatbikatlarını başarı ile yerine getirdiler. Gelişmiş ekipmanları ve sahip oldukları taktik yetenekleri ile tatbikatta her türlü koşulda her alanda görevlerini yerine getirmeye hazır olduklarını gösteren İtfaiye ekipleri, tatbikattaki senaryoların tamamını yerine getirerek pratik yaptı.

(FSİ-Y)



08.08.2017 17:16:39 TSI

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