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Oyuncu Sarp Levendoğlu'ndan Samandağ Belediyesi'ne ziyaret



(Fotoğraflı)



Buğra Güney

HATAY (İHA) - Yönetmenliğini Mehmet Demir Yılmaz'ın yaptığı, başrollerini Sarp Levendoğlu, Kazım Karakadıoğlu ve Sevcan Yaşar'ın paylaştığı "İki İyi Çocuk" adlı sinema filminin çekimleri 2 Ağustos tarihinde Antakya'da başladı.

Belediye Başkan Vekili Mehmet Ali Kamacı'yı makamında ziyaret eden Levendoğlu, Samandağ hakkında görüş alışverişinde bulanarak burada bulunmaktan mutluluk duyduğunu ve Hatay halkının misafirperverliği ve sıcakkanlılığından memnun olduğunu ifade etti.

Başkan Vekili Kamacı Samandağ'ın tarihini, toplumsal yapısını anlatan Samandağ Hizmet Vakfı Kültür yayını olan Doğu Akdeniz'in Asi Coğrafyası Samandağ adlı kitabı hediye etti. Başkanvekili Kamacı, Levendoğlu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek bu ve buna benzer projelerin Hatay'ın tanıtımı için önemli bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Sarp Levedoğlu Samandağ'ın tarihinin, kültürel mozaiğinin dokusunun güzelliğini ve belediyenin bu anlamda kültür, gelenek göreneklerine sahip çıkarak yapmış olduğu çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Mithat Nehir'i ve çalışma arkadaşlarını takdir ettiğini belirtti.

(BGY-Y)



08.08.2017 17:19:50 TSI

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