ODEAŞ'tan açıklama;
- 'O direk elektrik değil, telefon direğidir"
ESKİŞEHİR (İHA) - Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (ODEAŞ) , "Girilmez garaj" başlıklı haberde yer alan direğin elektrik değil, telefon direği olduğunu açıkladı.
Yapılan açıklamada "Habere konu olan, 71 Evler Mahallesinde bir bina önünde yer alan tahta direk elektrik direği değil, telefon hattı direğidir. Bu durumda olan elektrik direkleriyle ilgili OEDAŞ İl İşletme Müdürlüklerimiz ihbarları kabul etmekte ve ivedilikle değerlendirilmektedir. Vatandaşlarımız her türlü şikayet, talep ve görüşleri için 186 numaralı çağrı merkezimizden veya il ve ilçe müdürlüklerimizden bize ulaşabilirler" denildi.
(İHA-MET-Y)
08.08.2017 17:20:32 TSI
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