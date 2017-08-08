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Ceylanpınar'a cenaze yıkama aracı



(Fotoğraflı)



Uğur Kuş

ŞANLIURFA (İHA) - Araç filosunu modern araçlarla güçlendirmeye devam eden Ceylanpınar Belediyesi, cenaze hizmetlerinde kullanılması amacıyla bir adet cenaze yıkama aracını vatandaşların hizmetine sundu.

Araç filosunu vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik yeni ve modern araçlarla güçlendiren Ceylanpınar Belediyesi, cenaze ve defin hizmetlerini modern, sağlıklı ve hijyenik koşullarda yapmak için son model morglu cenaze yıkama aracını hizmete aldı. İlçe halkının cenaze hizmetlerini merkez kırsal ayrımı yapmadan sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla alınan cenaze yıkama aracı tahsis edilen uzman gassal personeli ile vatandaşlara hizmet verecek. Hizmete giren cenaze yıkama aracı hakkında bilgi veren Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Daşkıran, vatandaşların daha modern ve sağlıklı bir şekilde cenaze yıkama, saklama ve mezarlığa nakil işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için belediyeler birliği tarafından hibe edilen bir adet tam donanımlı cenaze yıkama aracını vatandaşların hizmetine sunduklarını belirtti. Belediye Başkanı Menderes Atilla'nın yoğun gayretleriyle aracın ilçeye kazandırıldığını vurgulayan Daşkıran, "Başkanımızın talimatı ve almış olduğumuz kararla aracımızı hizmete koyduk. Vatandaşlarımızın belediyemize ulaşması halinde aracımız vatandaşımızın evinin önüne kadar gidecek, gassalımız tarafından cenaze yıkanıp mezarlığa yine aynı araçla sevk edilebilecek. Eğer cenazenin bekletilmesi gibi bir durum olarsa yine araç içerisindeki morgda bekleme yapılabilecek. Mobil cenaze yıkama hizmetimizi merkez ve kırsal ayrımı yapmadan bütün mahallelerimize sunacağız" dedi.

Vatandaşlar Ceylanpınar Belediyesine ait 471 34 57 - 471 42 45 numaralı telefonları arayarak cenaze yıkama hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilecekler.

(UK-SD-Y)



08.08.2017 17:23:22 TSI

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