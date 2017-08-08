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Hekimhan'da festival coşkusu

08 Ağustos 2017 Salı, 17:23
Hekimhan'da festival coşkusu
Hekimhan'da festival coşkusu

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - 7. Hekimhan Ceviz, Maden ve Kültür Festivali yoğun coşkuyla başladı. Festivalin ilk gününe Hekimhanlılar büyük ilgi gösterdi.
Hekimhan Belediyesi tarafından bu yıl 7.si düzenlenen Hekimhan Ceviz, Maden ve Kültür Festivali Sakarya Ortaokulu bahçesinde düzenlendi. 2 yıl aradan sonra festival coşkusu yaşayan Hekimhanlılar festivalde doyasıya eğlendi. Festivalin açılış konuşmasını yapan Hekimhan Belediye başkanı Aliseydi Millioğulları, festivallerin yurdun dört bir tarafından ve yurt dışından gelen insanların kaynaştığı, hasret giderdiği önemli organizasyonlar olduğunu söyledi. Hekimhan'ın turizm potansiyelini artırmak, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapabilmek amacıyla ilki 2009 yılında düzenlenen Hekimhan Ceviz, Maden ve Kültür Festivali ile Hekimhan'ın ulusal ve uluslararası platformda tanıtılmasın amaçlandığını belirten Millioğulları, "Her yıl daha geniş katılımlarla gerçekleşen Hekimhan Ceviz, Maden ve Kültür Festivali ile birlikte Hekimhan önemli bir turizm girdisine sahip olmaktadır. Ancak daha da önemlisi bu tür etkinlikler ile Hekimhanlı hemşehrilerimiz kısa bir sürede olsa bir araya gelerek birlik ve beraberliğin hazzını yaşıyorlar. Hem memleket hem de eş dost hasreti gideriyorlar. Sonuç olarak Festivaller barışa, dostluğa kardeşliğe, kültüre, ekonomik ve toplumsal gelişmeye önemli katkılar sağlarlar. Hekimhanımızın daha çok gelişmesi, tarihi ve coğrafi tanıtımının yapılmasının yanı sıra sosyal yaşama sağladığı önemli katkılar nedeniyle tertiplenen bu organizasyonun daha geniş katılımlı olması ve daha büyük yararlar sağlaması temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. Festivalin önemine değinen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Ağbaba ise, "Hekimhan, Türkiye'nin en güzel cevizlerinin üretildiği, yer altı kaynaklarıyla Türkiye ekonomisine katkı veren bir ilçemiz. Hekimhan'ın her bölgesinde ayrı güzellikler var. Hekimhan'ı Hekimhan yapan değerler var. O değerlerin tüm Türkiye'ye, Ortadoğu'ya örnek olması gerekiyor. Birlik, kardeşlik ve hoşgörü Hekimhan'ı var eden değerler. Hekimhan'da ayrım yok. Güzelyurt'tan Girmana'ya, Hasançelebi'den Kocaözü'ne kardeşlik var" dedi. Konuşmaların ardından sanatçılar Derdiyok Ali, Şehriban Kırıcı ve Muharrem Temiz seslendirdikleri parçalarla Hekimhanlıları coşturdu.
Festivale, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, Arguvan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları ilçe protokolü ile çok sayıda davetli katıldı.
(BT-SD-Y)

08.08.2017 17:26:11 TSI
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