Erkek tıraşına zam geldi
KAYSERİ (İHA) - Erkek kuaförlerinin fiyat listesi değişti. Buna göre erkek sakal ve saç tıraşına zam geldi.
Değişen fiyat listelerine göre, saç ve sakal kesme, yıkama, fön fiyatı 35 TL; saç ve sakal 30 TL; saç kesimi 20 TL; modern saç kesimi 21 TL; sakal kesimi 12 TL; modern sakal kesimi 15 TL; saç kesimi, yıkama, fön 26 TL; sakal kesimi, yıkama, fön 20 TL; saç yıkama, fön 12 TL; 0-12 yaş çocuk saçı yıkama kesme (makas) 15 TL; 0-12 yaş çocuk saçı yıkama kesme (makine) 12 TL; saç boyama 95 TL; bıyık boyama 15 TL; spray sıkma 6 TL; damat tıraşı 165 TL; maske 9 TL; ağda (kulak, yüz) 9 TL; jöle ile saça şekil verme 7 TL; ense düzeltme 7 TL olarak belirlendi.
(SK)
08.08.2017 17:29:33 TSI
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