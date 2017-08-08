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Riskli asansör, eve hapsetti

- Batman'da engelli bir vatandaş, oturduğu binanın asansörünün kapatılması nedeniyle eve hapsolduğunu belirtti



(Fotoğraflı)



Osman Arslan

BATMAN (İHA) - Batman'da engelli vatandaş, 5'inci katında oturduğu apartmanın asansörünün riskli olması nedeniyle kullanıma kapatılması sonucu eve hapsolduğunu belirtti.

Batman merkez Emekliler Sitesi'nde bir apartmanın 5'inci katında ikamet eden 55 yaşındaki bedensel engelli Çetin Altın, ikamet ettiği apartmanın asansörlerinin Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile TMMOB Makine Mühendisleri Odası tarafından riskli olduğu gerekçesiyle kapatılmasıyla eve hapsolduğunu belirtti. Gündelik hayatının tamamen aksadığını belirten Altın, "1 haftadır evde hapis hayatı yaşıyorum. Asansör kapatıldığından beri çarşıya çıkamıyor, evin ihtiyaçlarını karşılayamıyorum. 2 asansör var 2'si de çalışmıyor. Ne zaman yapılacağı belli değil. Tek başıma merdivenlerden inip çıkamıyorum. Tek isteğim asansörlerin bir an evvel açılması" dedi.

(OA-MP-AŞ-Y)



08.08.2017 17:32:11 TSI

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