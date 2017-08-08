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Huzurlu Çalışma Ortamı eğitimi

08 Ağustos 2017 Salı, 17:30
Huzurlu Çalışma Ortamı eğitimi
Huzurlu Çalışma Ortamı eğitimi

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Trakya Kalkınma Ajansı bünyesinde teknik destek kapsamında Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü proje ekibi tarafından hazırlanan "Kişisel ve Profesyonel Gelişim ile Huzurlu Çalışma Ortamı" konulu proje onaylanarak, eğitimler başladı.
Kişisel ve Profesyonel Gelişim ile Huzurlu Çalışma Ortamı projesiyle ilgili, İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Mustafa Dönmez ile Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin tarafından teknik destek sözleşmesi imzalandı.
Kişisel ve Profesyonel Gelişim İle Huzurlu Çalışma Ortamı konulu hizmet içi eğitimlerin 7-12 Ağustos tarihleri arasında ikişer gün olmak üzere üç grup halinde verileceği bildirildi. İlk grubun 7 Ağustos 2017 tarihindeki eğitim açılışında İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Mustafa Dönmez başkanlığında İl Sağlık Müdürlüğü yönetimi hazır bulundu.
İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Mustafa Dönmez yapmış olduğu açıklamada, Acil Sağlık Hizmetleri bünyesinde 24 saat süresince kritik dakikalar ve saniyeler içerisinde hayat kurtarma ya da hayatın ileri dönemlerde daha iyi idame ettirilmesi amacıyla 112 Acil Sağlık Hizmetleri bünyesindeki personelinin fedakarca görev yaptığını hatırlattı. Uz. Dr. Dönmez, şunları söyledi:
"Komuta Kontrol Merkezi bünyesinde 24 saat süresince görev yapan hekim ve çağrı karşılayıcı personelimiz 112 Acil Çağrı Hattına gelen binlerce çağrı arasında gerçek çağrıyı ayırma ve 112 Acil Sağlık Hizmetine ihtiyacı olan vatandaşlarımızı tespit edebilme amacıyla ummalı bir çalışma ifa etmektedirler. Bu süreç içerisinde 112 Acil Çağrı Hattımızı acil sağlık hizmetine ihtiyacı olmayan ve vermiş olduğumuz hizmeti engelleyen birçok çağrı düşmektedir. Örneklenecek olursa; cep telefonu deneme amaçlı yapılan aramalar, zaman geçirme ve sohbet etme amacıyla yapılan aramalar, çocukların oyun amacıyla yaptığı aramalar ve hastalık boyutuna ulaşmış sözel şiddet içerikli aramaların olduğu anlaşılmaktadır. 24 saat süresince bu çağrı sirkülasyonu içerisinde acil sağlık hizmeti olan çağrıyı ayırt etmeye çalışan personelimiz zaman baskısı altında ve çözüm odaklı görev yapmaları nedeniyle psikolojik açıdan yıpranma süreci yaşamaktadırlar. Çağrı karşılayıcı personelimizin zaman baskısı ve zor süreç içerisinde stres yönetimini iyi yönetebilmesi, stres ile başa çıkabilme ve doğru iletişim tekniklerinin kullanabilmesi gayesi ile toplam faydası son derece yüksek olan bu eğitimi planladık. Aynı şekilde 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu bünyesinde çalışan ekibimiz vakaya gittiğinde olay yerindeki hasta ya da yaralı sahiplerinin içinde bulunmuş oldukları psikoloji nedeniyle (yakınlarının kaza geçirmiş, yaralanmış, hastalanmış olması)sözel ve fiziksel şiddete maruz kalabilmektedirler."
Dr. Dönmez, "Acil Sağlık Hizmetleri bünyesindeki personelimizin zaman baskısı, zor süreç altında uygun davranışı sergileyebilmeleri ve uygun iletişim tekniklerini kullanabilmeleri için Trakya Kalkınma Ajansı desteği ile sosyal faydası çok yüksek olan bu eğitimi planladık.
Yaklaşık 5 ay önce İl Sağlık Müdürlüğümüz bünyesindeki personelimize proje eğitimi aldırabilmek ve sonrasında da kamu yararı yüksek olan projeler oluşturma amacıyla Trakya Kalkınma Ajansına proje yazma eğitimi desteği talebinde bulunduk. Trakya Kalkınma Ajansımızın teknik desteği ile Müdürlüğümüz bünyesindeki personellerimiz proje eğitimlerini tamamladı. Tamamlanan eğitime müteakip İl Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde 'Proje Birimimizi' kurduk. İl Sağlık Müdürlüğümüzün ilk projesine destek vermesi ve projeyi onaylaması dolayısıyla Trakya Kalkınma Ajansımıza, projeyi hazırlayan/yazan proje ekibimize ve sosyal faydası bu denli yüksek bir eğitimi alan personellerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza en üst seviyede faydalı olabilmek gayesi ile ve paydaş kurumlarımızın desteği ile, Sağlık Bakanlığımız misyon ve vizyonları doğrultusunda görev yapmaya devam edeceğiz" dedi.
(MA-MEF-Y)

08.08.2017 17:32:18 TSI
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