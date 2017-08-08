ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bozüyük Metristepe 1. Sinema Festivali gala programı ile başladı

08 Ağustos 2017 Salı, 17:34
Bozüyük Metristepe 1. Sinema Festivali gala programı ile başladı
Bozüyük Metristepe 1. Sinema Festivali gala programı ile başladı

(Fotoğraflı)

Fatma Savaş İnal
BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi tarafından 7-16 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Bozüyük Metristepe 1. Sinema Festivali gala programı işle başladı. Gala programına sinemanın duayeni ve sevilen sanatçı Halil Ergün ile birlikte Ruhi Sarı, Ergun Taş, Hande Katipoğlu ve Seyithan Özdemir gibi ünlü isimler katıldı. Gala programının ardından festival, Yeşilçam'ın unutulmazları arasında yerini alan 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminin gösterimi ile başladı.
Bozüyük'te Yeşilkent Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Parkı Bay Bay Kafe'de yapılan gala programına Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Kültür Bakanlığı Sinema Televizyon Genel Müdürü Ömer Özden Ören, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin ve seçkin davetliler katıldı. Burada Halil Ergün, Ruhi SARI, Ergun Taş, Hande Katipoğlu ve Seyithan Özdemir gibi ünlü isimler ile bir araya gelen protokol üyeleri onlarla bir süre sohbet etti. Burada konuşan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı Bozüyük'te ilk defa düzenlenen sinema festivali hakkında bilgi vererek "Sanatçılarımız bizler için gerçekten çok önemli. Günlük yaşantımızda bizlerin anlatmakta zorlandığımız şeyleri onlar bazen güldürerek, bazen ağlatarak yada insanları derinden etkileyerek insanlara sunabiliyorlar. 2015 yılında açılışını gerçekleştirdiğimiz Kültür Merkezimizde 2 yıldır tiyatro festivali düzenliyoruz. Bu vesile birçok sanatçımızı ağırladık ve farklı alanlarda tiyatro sergilemeye çalıştık. Çocuklarımızı tiyatroya alıştırmaya çalışıyor, Tiyatro bilincini de oluşturmaya gayret gösteriyoruz. Özellikle gençlerimizin bizlerden talebi olan sinema konusu vardı. Bizler de yıldızların altında açık hava sineması festivali düzenleyelim istedik. Bugün ilkini gerçekleştireceğimiz bu organizasyonumuzda bizleri yalnız bırakmayan çok değerli sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Sinema hayatımızın her noktasında. Rahmetli dedemin babama bir nasihatı vardı. O hala kulaklarımda. Babam dedeme "baba bana hayatını anlatır mısın" demiş. Dedem de "gece yattım. Bir rüya gördüm. Sabah kalktım, yaşım 74 demiş" Hayat çok kısa, gelip geçici. Kalp kırmaya değmez. Kalp kırmadan, gönül alarak bir ömür boyu geçirmek temennisiyle bu akşam bizimle olan herkese çok teşekkür ederim" dedi.
Başkan Bakıcı'nın ardından konuşan sevilen sanatçı Halil Ergün ise Başkan Bakıcı'ya teşekkür ederek "Ülkemizde ölülerin ardından konuşulmaz denir. Ölmüş, gitmiş artık, rahmet okuyalım denir. O yüzden sağlığımızda ödüller almak, onur ödülü almak, emek ödülü almak, bütün sanatçıları mutlu eden ve teşvik eden bir eylemdir. O yüzden; 'biz onu çok seviyoruz' demek yerine sanatçılara 'sizi seviyoruz, sizi beğeniyoruz, sizi kutluyoruz' anlamına gelen bu ödülleri vermek lazım. O yüzden ben size beni bu ödüle layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim" dedi. "Ülkemizin, insanımızın toplumuzun su kadar, ekmek kadar sanata ve kültüre ihtiyacı vardır. Sanat ve kültür tarih boyunca insanı insan yapan maceranın çok temel taşlarındandır. O yüzden hele yerel yönetimler bu konuda çok görevli ve yükümlülerdir diye düşünüyorum" diyen sanatçı Ergün "Fakülte yıllarında Bozüyük'ün ortasından geçerdim ve burası çok merak ettiğim bir kasaba idi. 'Kasabamızda Bugün' diye rahmetli Erdoğan Savaş'ın çıkardığı bir gazete vardı. O burada basılırdı. Şimdi ben buraya ödül almaya geldim. Başkanın yaptığı bu etkinlik, şu mekân, bir amfi tiyatro, bir festival başlangıcı ki diliyorum devam etsin, ısrar etmek lazım, bunu büyütmek lazım. Tabi bunu yalnız başınıza yürütmek çok zor, Bakanlıkların, mülki amirlerin yardımı lazım. Ama asıl halkımızın desteği lazım. Biz sevindik, bu sevinç devam etsin" diyerek festival organizasyonu için Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ya teşekkür etti.
Daha sonra Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı sanatçılara Onur Ödüllerini takdim ederken hemen ardından Başkan Bakıcı ve Kaymakam Hasan Yaman sinemanın duayeni usta oyuncu Halil Ergün'e Yaşam Boyu Emek Ödülü'nü takdim etti. Yapılan konuşmaların ve röportajların ardından gösterim alanı olan amfi tiyatroya geçen Kaymakam Hasan Yaman, Başkan Bakıcı, Halil Ergün ve diğer sevilen sanatçılar Bozüyüklüleri selamlayarak ' iyi seyirler' dilediler.
Daha sonra festivalin açılış filmi olan; Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un ölümsüz eseri Selvi Boylum Al Yazmalım'dan beyaz perdeye uyarlanan, yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı, başrollerini Kadir İnanır ve Türkân Şoray'ın paylaştığı Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminin gösterimi yapıldı.
Yoğun bir izleyici kitlesi tarafından izlenen film zaman zaman duygusal anların yaşanmasına neden oldu.
(FSİ-Y)

08.08.2017 17:35:09 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Bozüyük Belediyesi itfaiye ekiplerinden nefes kesen tatbikat
YEREL

BOZÜYÜK BELEDİYESİ İTFAİYE EKİPLERİNDEN NEFES KESEN TATBİKAT
Bilecik Belediyesi'nden Bebek Emekleme Yarışması
YEREL

BİLECİK BELEDİYESİ'NDEN BEBEK EMEKLEME YARIŞMASI
Başkan Yaman'ın Ankara temasları
YEREL

BAŞKAN YAMAN'IN ANKARA TEMASLARI
Pazaryeri Küçükelmalı Tabiat Parkı'na Pazarcık tabelası yerleştirildi
YEREL

PAZARYERİ KÜÇÜKELMALI TABİAT PARKI'NA PAZARCIK TABELASI YERLEŞTİRİLDİ
İl Sağlık Müdüründen İHA'ya ziyaret
YEREL

İL SAĞLIK MÜDÜRÜNDEN İHA'YA ZİYARET
Pazaryeri ilçesi yenilenmeye ve değiştirilmeye devam ediyor
YEREL

PAZARYERİ İLÇESİ YENİLENMEYE VE DEĞİŞTİRİLMEYE DEVAM EDİYOR
Şehirlerarası Otobüs Terminalinde ilk seferler başladı
YEREL

ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİNDE İLK SEFERLER BAŞLADI
Çevre dostu teknolojiler Bilecik'te rağbet görüyor
YEREL

ÇEVRE DOSTU TEKNOLOJİLER BİLECİK'TE RAĞBET GÖRÜYOR
Avrupa'dan Bilecik'e 13-17 Yaş Değerler Eğitimi gezisi
YEREL

AVRUPA'DAN BİLECİK'E 13-17 YAŞ DEĞERLER EĞİTİMİ GEZİSİ
Başkan Bakıcı Bilecik'te ziyaretlerde bulundu
YEREL

BAŞKAN BAKICI BİLECİK'TE ZİYARETLERDE BULUNDU
Eskişehirli gençlerden oluşan heyetten Bilecik ziyareti
YEREL

ESKİŞEHİRLİ GENÇLERDEN OLUŞAN HEYETTEN BİLECİK ZİYARETİ
Bozüyük'te hükümet yatırımları devam ediyor
YEREL

BOZÜYÜK'TE HÜKÜMET YATIRIMLARI DEVAM EDİYOR
Bozüyük Belediyesi alt yapı çalışmaları sürüyor
YEREL

BOZÜYÜK BELEDİYESİ ALT YAPI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Bilecik Belediyesi'nden Dalakdere'de kapsamlı temizlik çalışması
YEREL

BİLECİK BELEDİYESİ'NDEN DALAKDERE'DE KAPSAMLI TEMİZLİK ÇALIŞMASI
Yiğitler Bozüyük'te er meydanına çıktı
YEREL

YİĞİTLER BOZÜYÜK'TE ER MEYDANINA ÇIKTI
Tamamlanmayan yol vatandaşları çileden çıkardı
YEREL

TAMAMLANMAYAN YOL VATANDAŞLARI ÇİLEDEN ÇIKARDI
Vali Büyükakın başarılı sporcuyu makamında kabul etti
YEREL

VALİ BÜYÜKAKIN BAŞARILI SPORCUYU MAKAMINDA KABUL ETTİ
Vali Büyükakın'a ziyaretler
YEREL

VALİ BÜYÜKAKIN'A ZİYARETLER
İl Genel Meclisi Ağustos ayı 5'inci birleşimi yapıldı
YEREL

İL GENEL MECLİSİ AĞUSTOS AYI 5'İNCİ BİRLEŞİMİ YAPILDI
Tepkilere neden olan Atatürk büstü yenisiyle değiştirildi
YEREL

TEPKİLERE NEDEN OLAN ATATÜRK BÜSTÜ YENİSİYLE DEĞİŞTİRİLDİ
Bilecik'te 170 hacı adayı dualarla kutsal topraklara uğurlandı
YEREL

BİLECİK'TE 170 HACI ADAYI DUALARLA KUTSAL TOPRAKLARA UĞURLANDI
Başkan Yaman gençlerin mutluluğuna ortak oldu
YEREL

BAŞKAN YAMAN GENÇLERİN MUTLULUĞUNA ORTAK OLDU
Şehitler için mevlidi şerif okutuldu
YEREL

ŞEHİTLER İÇİN MEVLİDİ ŞERİF OKUTULDU
Başkan Yalçın, genç çiftin nikahını kıydı
YEREL

BAŞKAN YALÇIN, GENÇ ÇİFTİN NİKAHINI KIYDI