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Bozüyük Metristepe 1. Sinema Festivali gala programı ile başladı



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi tarafından 7-16 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Bozüyük Metristepe 1. Sinema Festivali gala programı işle başladı. Gala programına sinemanın duayeni ve sevilen sanatçı Halil Ergün ile birlikte Ruhi Sarı, Ergun Taş, Hande Katipoğlu ve Seyithan Özdemir gibi ünlü isimler katıldı. Gala programının ardından festival, Yeşilçam'ın unutulmazları arasında yerini alan 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminin gösterimi ile başladı.

Bozüyük'te Yeşilkent Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Parkı Bay Bay Kafe'de yapılan gala programına Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Kültür Bakanlığı Sinema Televizyon Genel Müdürü Ömer Özden Ören, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin ve seçkin davetliler katıldı. Burada Halil Ergün, Ruhi SARI, Ergun Taş, Hande Katipoğlu ve Seyithan Özdemir gibi ünlü isimler ile bir araya gelen protokol üyeleri onlarla bir süre sohbet etti. Burada konuşan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı Bozüyük'te ilk defa düzenlenen sinema festivali hakkında bilgi vererek "Sanatçılarımız bizler için gerçekten çok önemli. Günlük yaşantımızda bizlerin anlatmakta zorlandığımız şeyleri onlar bazen güldürerek, bazen ağlatarak yada insanları derinden etkileyerek insanlara sunabiliyorlar. 2015 yılında açılışını gerçekleştirdiğimiz Kültür Merkezimizde 2 yıldır tiyatro festivali düzenliyoruz. Bu vesile birçok sanatçımızı ağırladık ve farklı alanlarda tiyatro sergilemeye çalıştık. Çocuklarımızı tiyatroya alıştırmaya çalışıyor, Tiyatro bilincini de oluşturmaya gayret gösteriyoruz. Özellikle gençlerimizin bizlerden talebi olan sinema konusu vardı. Bizler de yıldızların altında açık hava sineması festivali düzenleyelim istedik. Bugün ilkini gerçekleştireceğimiz bu organizasyonumuzda bizleri yalnız bırakmayan çok değerli sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Sinema hayatımızın her noktasında. Rahmetli dedemin babama bir nasihatı vardı. O hala kulaklarımda. Babam dedeme "baba bana hayatını anlatır mısın" demiş. Dedem de "gece yattım. Bir rüya gördüm. Sabah kalktım, yaşım 74 demiş" Hayat çok kısa, gelip geçici. Kalp kırmaya değmez. Kalp kırmadan, gönül alarak bir ömür boyu geçirmek temennisiyle bu akşam bizimle olan herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Başkan Bakıcı'nın ardından konuşan sevilen sanatçı Halil Ergün ise Başkan Bakıcı'ya teşekkür ederek "Ülkemizde ölülerin ardından konuşulmaz denir. Ölmüş, gitmiş artık, rahmet okuyalım denir. O yüzden sağlığımızda ödüller almak, onur ödülü almak, emek ödülü almak, bütün sanatçıları mutlu eden ve teşvik eden bir eylemdir. O yüzden; 'biz onu çok seviyoruz' demek yerine sanatçılara 'sizi seviyoruz, sizi beğeniyoruz, sizi kutluyoruz' anlamına gelen bu ödülleri vermek lazım. O yüzden ben size beni bu ödüle layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim" dedi. "Ülkemizin, insanımızın toplumuzun su kadar, ekmek kadar sanata ve kültüre ihtiyacı vardır. Sanat ve kültür tarih boyunca insanı insan yapan maceranın çok temel taşlarındandır. O yüzden hele yerel yönetimler bu konuda çok görevli ve yükümlülerdir diye düşünüyorum" diyen sanatçı Ergün "Fakülte yıllarında Bozüyük'ün ortasından geçerdim ve burası çok merak ettiğim bir kasaba idi. 'Kasabamızda Bugün' diye rahmetli Erdoğan Savaş'ın çıkardığı bir gazete vardı. O burada basılırdı. Şimdi ben buraya ödül almaya geldim. Başkanın yaptığı bu etkinlik, şu mekân, bir amfi tiyatro, bir festival başlangıcı ki diliyorum devam etsin, ısrar etmek lazım, bunu büyütmek lazım. Tabi bunu yalnız başınıza yürütmek çok zor, Bakanlıkların, mülki amirlerin yardımı lazım. Ama asıl halkımızın desteği lazım. Biz sevindik, bu sevinç devam etsin" diyerek festival organizasyonu için Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ya teşekkür etti.

Daha sonra Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı sanatçılara Onur Ödüllerini takdim ederken hemen ardından Başkan Bakıcı ve Kaymakam Hasan Yaman sinemanın duayeni usta oyuncu Halil Ergün'e Yaşam Boyu Emek Ödülü'nü takdim etti. Yapılan konuşmaların ve röportajların ardından gösterim alanı olan amfi tiyatroya geçen Kaymakam Hasan Yaman, Başkan Bakıcı, Halil Ergün ve diğer sevilen sanatçılar Bozüyüklüleri selamlayarak ' iyi seyirler' dilediler.

Daha sonra festivalin açılış filmi olan; Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un ölümsüz eseri Selvi Boylum Al Yazmalım'dan beyaz perdeye uyarlanan, yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı, başrollerini Kadir İnanır ve Türkân Şoray'ın paylaştığı Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminin gösterimi yapıldı.

Yoğun bir izleyici kitlesi tarafından izlenen film zaman zaman duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

(FSİ-Y)



08.08.2017 17:35:09 TSI

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