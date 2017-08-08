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Devrek Irmağı Islah Projesi çalışmaları kesintisiz devam ediyor



(Fotoğraflı)



Fikri Erdem

ZONGULDAK (İHA) - Devrek Irmağı Islah Projesi çalışmaları kesintisiz olarak devam ediyor

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde çalışmalarına hız verilen Devrek Irmağı ıslah Projesi çalışmaları kesintisizi olarak devam ediyor. Devrek'in çehresini değiştirecek olan Devrek Irmağı Islah Projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci'nin hayata geçmesi için 5 yıldır büyük çaba harcadığı bu projenin maliyeti 22 Milyon TL olarak açıklandı. Ağalar Mahallesi Sahil Sokak'ta devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Semerci konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu proje Devrek için çok önemli bir proje. Tarih boyunca ilçemiz selden ve su taşkınlarından çok zarar görmüş.1998 yılında yaşanan selin izlerini silemedik. Bölge Trafikten Saraçoğlu Petrole kadar taşkın koruma ile ilgili 22 Milyon TL'lik yatırıma geçtiğimiz günlerde başlandı. İlçemizin ortasından geçen bu ırmağımız bizlere zarar vermeyecek. Devrek Meslek Yüksek okulumuza kadar olan bölgede sahilde yol olacak. Dedeoğlu Köyü tarafında TOKİ'ye kadar olan alan, Devrek'in yeni yerleşim bölgesi olacak. Islah edilen ırmağın etrafında yeni yaşam alanları kazanılmış olacak. Ayrıca yatırımcılar içinde cazip alanlar ortaya çıkacak " diye konuştu.

(FE-OA-Y)



08.08.2017 17:35:56 TSI

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