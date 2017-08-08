ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Devrek Irmağı Islah Projesi çalışmaları kesintisiz devam ediyor

08 Ağustos 2017 Salı, 17:34
Devrek Irmağı Islah Projesi çalışmaları kesintisiz devam ediyor
Devrek Irmağı Islah Projesi çalışmaları kesintisiz devam ediyor

(Fotoğraflı)

Fikri Erdem
ZONGULDAK (İHA) - Devrek Irmağı Islah Projesi çalışmaları kesintisiz olarak devam ediyor
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde çalışmalarına hız verilen Devrek Irmağı ıslah Projesi çalışmaları kesintisizi olarak devam ediyor. Devrek'in çehresini değiştirecek olan Devrek Irmağı Islah Projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci'nin hayata geçmesi için 5 yıldır büyük çaba harcadığı bu projenin maliyeti 22 Milyon TL olarak açıklandı. Ağalar Mahallesi Sahil Sokak'ta devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Semerci konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu proje Devrek için çok önemli bir proje. Tarih boyunca ilçemiz selden ve su taşkınlarından çok zarar görmüş.1998 yılında yaşanan selin izlerini silemedik. Bölge Trafikten Saraçoğlu Petrole kadar taşkın koruma ile ilgili 22 Milyon TL'lik yatırıma geçtiğimiz günlerde başlandı. İlçemizin ortasından geçen bu ırmağımız bizlere zarar vermeyecek. Devrek Meslek Yüksek okulumuza kadar olan bölgede sahilde yol olacak. Dedeoğlu Köyü tarafında TOKİ'ye kadar olan alan, Devrek'in yeni yerleşim bölgesi olacak. Islah edilen ırmağın etrafında yeni yaşam alanları kazanılmış olacak. Ayrıca yatırımcılar içinde cazip alanlar ortaya çıkacak " diye konuştu.
(FE-OA-Y)

08.08.2017 17:35:56 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kdz. Ereğli Seyir Terasına kavuşuyor
YEREL

KDZ. EREĞLİ SEYİR TERASINA KAVUŞUYOR
Devrekli genç sporcular madalyaya doymuyor
YEREL

DEVREKLİ GENÇ SPORCULAR MADALYAYA DOYMUYOR
Kdz Ereğli'de her noktaya hizmet gidiyor
YEREL

KDZ EREĞLİ'DE HER NOKTAYA HİZMET GİDİYOR
Alaplı Limanı'nda dip tarama çalışmaları başladı
YEREL

ALAPLI LİMANI'NDA DİP TARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Kdz. Ereğli Belediyesi pazarcılara şemsiye dağıttı
YEREL

KDZ. EREĞLİ BELEDİYESİ PAZARCILARA ŞEMSİYE DAĞITTI
Turanlı, Rektör Özer'i ziyaret etti
YEREL

TURANLI, REKTÖR ÖZER'İ ZİYARET ETTİ
Denizer, katledilişinin 18. yılında mezarı başında anıldı
YEREL

DENİZER, KATLEDİLİŞİNİN 18. YILINDA MEZARI BAŞINDA ANILDI
Başkan Akdemir Rektör Özer'i ziyaret etti
YEREL

BAŞKAN AKDEMİR REKTÖR ÖZER'İ ZİYARET ETTİ