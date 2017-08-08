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Malatya'da tartı denetimleri sürüyor



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya'da, kayısı alım ve satımı sırasında hileli ve bozuk kantar ile tartılar nedeniyle oluşabilecek usulsüzlüklerin önüne geçebilmek amacıyla İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler nezaretinde Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü personeli tarafından denetimler yoğun bir şekilde sürdürülüyor.

Konuyla alakalı olarak Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada, başta Malatya Valiliği olmak üzere kayısı ile ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile ortak olarak alınan karar gereği oluşturulan Kayısı Eylem Planı kapsamında, Akçadağ ile Kuluncak ve Hekimhan ilçelerinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri nezaretinde Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü personelince kayısı alım satımında kullanılan kantar ve tartıların kontrol ve denetiminin yapıldığı kaydedildi. Yapılan denetimler esnasında kayısı alımı yapan vatandaşların, uygun olmayan, bozuk, muayenesi eksik kantar ve tartılar konusunda ikaz edilerek bilinçlendirildiği ve ikaz edilmesine rağmen muayenesi olmayan tartı kullanmaktan ötürü bir vatandaş hakkında da tutanak tutulduğu belirtildi.

(BT-SD-Y)



08.08.2017 17:43:43 TSI

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