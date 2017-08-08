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Kalıcı makyaj eğitimi verildi

08 Ağustos 2017 Salı, 17:43
Kalıcı makyaj eğitimi verildi
Kalıcı makyaj eğitimi verildi

(Fotoğraflı)

Selçuk Dönmez
MALATYA (İHA) - MALATYA(İHA) Malatya Berberler ve kuaförler odası tarafından, kalıcı makyaj eğitim semineri verildi. Etkinliğe aslen Malatyalı olan ünlü vücut süsleme ve saç tasarım sanatçısı Barış Selçuk, bayan kuaförlere kalıcı makyaj konusunda eğitim verdi.
Malatyalı bir çok bayan kuaförün katılım sağladığı seminerde konuşan Berberler, Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ramazan Toptaş, bugüne kadar bir çok etkinlik yaptıklarını söyledi. Toptaş, "Bilindiği gibi bizler oda olarak eğitimlere önem veren bir kurumuz. Hızlı bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugüne kadar, 10-15 civarında bir etkinliğimiz oldu. Etkinliklerimize hızlı bir şekilde de devam edeceğiz. Yaklaşık bir yıldır görüştüğümüz kalıcı makyaj uzmanımız Barış Selçuk'la bugün Malatya'da buluştuk. Kendisi de aslen Malatyalıdır ama biz oda olarak kendisini ilk defa Malatya'ya getirdik. Bizim sayemizde memleketini görmüş oldu. Umarım bugünkü eğitim sizler için verimli geçer. Barış Bey çok ünlü biridir. Hepiniz zaten takip ediyorsunuz. Renklendirme eğitimi istemiştiniz, oda olarak bu eğitimi geçen aylarda verdik, topuz eğitimi istemiştiniz ilk geldiğimiz yıl verdik. İkincisini de yine geçen aylarda verdik. Makyaj eğitimi istemiştiniz onu da bir yıl önce vermiştik. Şimdi bize kahvaltı esnasında bir talep geldi, türbanla ilgili bir talep, ben de hemen startı verdim. Bu eğitimden sonra çok ünlü birini getireceğim o sürpriz olsun" şeklinde konuştu.
"Bir yıldır buraya gelmek için çaba harcıyoruz"
Vücut süsleme ve saç tasarım sanatçısı Barış Selçuk ise, "Hepimiz aynı meslekteniz, bugün sizlerle güzel bir bilgi paylaşımı yapacağız. Sizlerden hiçbir farkımız yok, sadece bilgi paylaşımı yapacağız ve de toprağımda olmanın bir heyecanı var. Eğer bir heyecanımız olursa da mazur görün. Bir yıldır buraya gelmek için çaba harcıyoruz. Başkanımla her gün telefon trafiği vardı" diye konuştu.
(MT-SD-Y)

08.08.2017 17:45:38 TSI
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