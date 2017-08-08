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Battalgazi'deki Engelsiz Yaşam Merkezinde sona gelindi

- Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan:

- "Engelsiz Yaşam Merkezini kısa bir süre sonra hizmete sunmayı hedefliyoruz"



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, engellilerin ihtiyacı olan Engelsiz Yaşam Merkezini kısa bir süre sonra hizmete sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Malatya Otizm Derneği Başkanı Alaattin Baydaş, beraberinde derneğin Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret ederek, bir süre görüştü. Ziyarette konuşan Malatya Otizm Derneği Başkanı Alaattin Baydaş, Battalgazi Belediyesi tarafından temeli atılan ve kısa sürede hizmete sunulması hedeflenen Engelsiz Yaşam Merkezinden dolayı Başkan Gürkan'a teşekkür ederek, "Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi biterse, hakikaten bu meleklerimiz oradan faydalanacak. Bu gibi hizmetlerin artmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bizim Sosyal Belediyecilik anlayışımız içerisinde toplumun bütün kesim ve kesitlerini kucaklamak ve onlara uygun şehri dizayn etmek vardır. Bu anlamda biz Engelsiz Yaşam Kampüsü'nün temelini geçtiğimiz aylarda attık. İnşallah Aralık ayı içerisinde de Engelsiz Yaşam Merkezini bütün topluma hitap edebilecek şekilde hizmete açacağız. Burası yüzme havuzundan, atölyelerinden, dinleme salonlarından, kafeteryasından ve ailelerimizin hiç olmazsa belli bir süre çocuklarını oraya bırakıp, kendi işlerini takip etmeleri ve aynı zamanda çocuklarının birbirlerine hemhal olmalarını sağlayabilecek bir kampüs ortamı gerçekleştirme amacındadır. İnşallah 3 Aralık'tan önce Engelsiz Yaşam Merkezi'ni hizmete sunacağız" şeklinde konuştu.

Başkan Gürkan, sosyal belediyecilik görev anlayışı içerisinde toplumdaki yaşama zorluğu çeken insanlara engelsiz yaşama mekanları oluşturmanın önemli olduğunu kaydederek, "Yani şehirleri engelli yapılar üzerinde insanların rahat hareket edemeyeceği bir ortamdan öte, engelsiz bir yaşam mekanları oluşturmak bizim temel görevimizdir. Biz de bu çaba ve gayret içerisinde çalışmaları devam ettiriyoruz" diye konuştu.

(BT-SD-Y)



08.08.2017 18:17:41 TSI

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