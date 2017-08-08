Türbe hırsızları yakalandı
Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da bulunan El-Fakir Hacı Abuzer Baba türbesini 7 defa soyan iki hırsız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Geçtiğimiz günlerde 12 gün içerisinde Musalla Mahallesinde bulunan El-Fakir Hacı Abuzer Baba türbesinin kapıları kırılarak soyulması üzerine harekete geçen polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde yaşları 18'den küçük olduğu öğrenilen A.H. ve G.D.isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şahıslar emniyette tamamlanan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis ekiplerince adliyeye sevk edilen her iki şahıs tutuklandı.
Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
(CK-SD-Y)
08.08.2017 18:18:57 TSI
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