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Polisten esrar operasyonu

08 Ağustos 2017 Salı, 18:38
Polisten esrar operasyonu
Polisten esrar operasyonu
- Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM şube Müdürlüğü ekiplerinin Menteşe Algı mahallesinde bir eve yaptıkları operasyonda 5 kilo 717 gram esrar ve 1 kilo keneviri tohumu ele geçirdi. Yakalanan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Fotoğraflı)

Bekir Tosun
MUĞLA (İHA) - Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Muğla'nın Menteşe ilçesi Algı Mahallesinde bir eve düzenledikleri operasyonda esrar ve kenevir topumu ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Algı Mahallesinde H.Ş. isimli şahsın evinde yüklü miktarda esrar maddesi olduğu ihbarının ardından ekipler ev ve evin müştemilatlarında arama yaptı. Yapılan aramada 5 kilo 717 gram esrar maddesi, 1 kilo 112 gram kenevir tohumu ve 1 adet hassas teraziyi el konuldu. H.Ş. ve F.Ş isimli şüpheliler uyuşturucu madde bulundurmak suçundan ekipler tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldıkları adali makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(BT)

08.08.2017 18:40:59 TSI
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