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Ortaca'da otomobille, motosiklet çarpıştı; 2 yaralı

08 Ağustos 2017 Salı, 18:39
Ortaca'da otomobille, motosiklet çarpıştı; 2 yaralı
Ortaca'da otomobille, motosiklet çarpıştı; 2 yaralı

(Fotoğraflı)

Cihat Cura
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde otomobille, motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, Terzialiler Mahallesi, Cengiz Topel Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Kauçuk sokaktan caddeye çıkan Selman Karabulut yönetimindeki 09 BY 9947 plakalı otomobille, cadde üzerinde seyreden Onur Şimşek yönetimindeki 48 RG 380 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletin sürücüsü Şimşek ve arkasında yolcu olarak bulunan Mustafa Akboyun yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 ekipleri yaralıları Ortaca Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
(CC-BT)

08.08.2017 18:42:06 TSI
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