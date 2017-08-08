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Çeled uşaglar ilçelerde tiyatroseverlerle buluşacak

08 Ağustos 2017 Salı, 18:40
Çeled uşaglar ilçelerde tiyatroseverlerle buluşacak
Çeled uşaglar ilçelerde tiyatroseverlerle buluşacak

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı işbirliğiyle Çeled Uşaglar Tiyatrosu, "Gaderigaragol" adlı oyununu ilçelerde tiyatro severlerin beğenisine sunacak.
Oyuncu Orhan Uslu önderliğinde gönüllü oyuncularla 2009'da kurulan "Çeled Uşaglar" (Yaramaz Çocuklar) adlı tiyatro grubu, Antep şivesini sahneye taşıyarak yaşatmaya çalışıyor. Gaziantep'in kültür, sanat ve sosyal hayatının sahneye aktarıldığı "Gaderigaragol" adlı oyunda, kente yeni atanan bir polisin, göreve başladığı ilk gün başından geçenler mizahi bir dille anlatılıyor. Orhan Uslu'nun kaleme aldığı ve yönetmenliğini üstlendiği oyunda, kalabalık oyuncu grubu rol alıyor.
Oyun, 9 Ağustos Çarşamba günü (yarın) saat 20.30'da Oğuzeli Belediyesi Kültür ve Kongre Salonunda izlenebilecek.
(LO-SD-Y)

08.08.2017 18:43:07 TSI
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