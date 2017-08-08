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Genel Başkan Yardımcısı Kaya Vali Erin İle bir araya geldi

08 Ağustos 2017 Salı, 18:42
Genel Başkan Yardımcısı Kaya Vali Erin İle bir araya geldi
Genel Başkan Yardımcısı Kaya Vali Erin İle bir araya geldi

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - AK Partili belediyelerin çalışmalarını değerlendirmek üzere Şanlıurfa'ya gelen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile bir araya geldi.
Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Vali Erin'e yeni görevinde başarılar dileyen Kaya, çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. Kaya, belediyelerin çalışmalarını yerinde değerlendirerek rapor hazırladıklarını, amaçlarını belediyelerin çalışmalarına destek olmak, ihtiyaçlarını belirleyerek gidermek olduğunu söyledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Erin ise Erol Kaya'ya çalışmalarında başarılar dileyerek, yerel yönetimlerle uyum içerisinde planlı ve programlı çalışmaya büyük önem gösterdiklerini, Şanlıurfa'daki yerel yönetimlerin birlik ve beraberliğinin gelecek açısından ümit verici olduğunu kaydetti.
Kaya'ya, Valilik ziyaretinde AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de eşlik etti.
(AK-SD-Y)

08.08.2017 18:44:03 TSI
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