Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakarete gözaltı
TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Hayrabolu'da yaşayan S.Ö adlı kişi, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Savcılıktaki ifadesinin ardından Hayrabolu Adliyesi'ne sevk edilen S.Ö, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
(SK-Y)
08.08.2017 19:29:27 TSI
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