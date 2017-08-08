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İş yerini soyan hırsızlar yakalandı

08 Ağustos 2017 Salı, 19:27
İş yerini soyan hırsızlar yakalandı
İş yerini soyan hırsızlar yakalandı

(Fotoğraflı)

Emrah Yıldız
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan bir iş yerini soyan 2 hırsız kısa sürede yakalandı.
Edinilen bilgiye göre olay, İstasyon Mahallesi'nde gece saatlerinde bir restoranın camını kırarak içeri giren hırsızlar iş yerinden 150 lira bozuk para, kredi kartları, çek koçanları, müşteri senedi, 680 Euro ve iş yeri sahibine ait çantayı çaldılar. Polis ekiplerinin yapmış oldukları çalışmanın ardından olayı gerçekleştirdiği tespit edilen C.B.(18) S.K.(16) yakalanarak gözaltına alındı.
Karakola götürülen zanlıların ifadelerinde suçlarını itiraf ettikleri öğrenildi.
(EY-OA-Y)

08.08.2017 19:30:13 TSI
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