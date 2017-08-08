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Vali Çiftçi Seyfioğlu Tabyalarını incelemedi

08 Ağustos 2017 Salı, 19:50
Vali Çiftçi Seyfioğlu Tabyalarını incelemedi
Vali Çiftçi Seyfioğlu Tabyalarını incelemedi

(Fotoğraflı)

Mefail Akçatepe
KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, Kırklareli Bulgaristan karayolu kenarında bulunan ve Osmanlı Devleti tarafından 1877 yılında savunma amaçlı yapılan Seyfioğlu Tabyalarında incelemelerde bulundu.
Vali Orhan Çiftçi ve beraberindeki heyet, Kırklareli kent merkezine 3 kilometre mesafede, Dereköy sınır kapısı yolu üzerindeki tarihi Seyfioğlu Tabyasını gezdi. Osmanlı-Rus savaşından önce 1877 yılında (Hicri 1293) savunma amaçlı yapılan tabyalarda incelemelerde bulunan Vali Orhan Çiftçi, Kültür ve Turizm İl Müdürü Necmi Asan'dan tarihi yapı hakkında bilgi aldı.
(MA-MEF-Y)

08.08.2017 19:50:56 TSI
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