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Tekirdağ'da yol yapım çalışmaları



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 2017 yılı programı doğrultusunda il genelinde yol yapım çalışmalarını kesintisiz bir şekilde sürdürüyor.

Altyapı çalışmaları tamamlanan bölgeler başta olmak üzere, il genelinde üstyapı çalışmaları yürütülüyor. Bu kapsamda ilçe merkezlerinde sıcak asfalt ve beton serimi yapılırken, kırsal mahallelerin yollarında sathi kaplama yapılıyor.



Sıcak asfalt çalışmaları

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesinden yapılan açıklamada, "Çok sayıda iş makinesi ve farklı ekipler tarafından eş zamanlı olarak yürütülen çalışmalar sonucunda Süleymanpaşa ilçesinde Sahil Yolu, Barbaros Caddesi, Hükümet Caddesi, Tepedeğirmenler Caddesi ve bu caddelere bağlı yollarda sıcak asfalt serimi yapıldı. Ayrıca Çorlu ilçesinde yapımı devam eden Bülent Ecevit Parkı'nın zeminine sıcak asfalt uygulaması yapıldı" denildi.



Beton yol çalışmaları

Açıklamada ayrıca, "Yağmursuları ve yüksek basınca karşı yüksek dayanıklılık özelliğine sahip olması nedeniyle son yıllarda uygulamaya geçirilen beton yol çalışmaları da sürekli artan bir ivmeyle devam ediyor. Bu kapsamda Saray ilçesi Tarık Akan Caddesi, Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi Osmanlı ve İstiklal Caddeleri, Ergene İlçesi Yeşiltepe Mahallesi Ahenk Caddesi, Malkara İlçesi Namık Kemal Caddesi'nde beton yol çalışması yapıldı.

Öte yandan ayrı ekipler tarafından Muratlı ilçesi Kırkkepenekli ve Sarılar mahalleleri bağlantı yolu ve Hayrabolu ilçesi Kutlugün ve Şalgamlı mahalleleri bağlantı yolunda sathi kaplama yapıldı" bilgilerine yer verildi.

Fen İşleri Dairesi tarafından yapılan açıklamada, geniş bir ekip ve çok sayıda iş makinesiyle il genelinde pek çok farklı yerde faaliyet gösteren sıcak asfalt, beton yol ve sathi kaplama çalışmalarının kesintisiz bir şekilde sürdürüleceği bildirildi.

(MA-MEF-Y)



08.08.2017 20:13:49 TSI

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