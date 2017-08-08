(Düzeltme) Vali Çiftçi Seyfioğlu Tabyalarını inceledi
(Fotoğraflı)
Mefail Akçatepe
KIRKLARELİ (İHA) - Vali Orhan Çiftçi, Kırklareli Bulgaristan karayolu kenarında bulunan ve Osmanlı Devleti tarafından 1877 yılında savunma amaçlı yapılan Seyfioğlu Tabyalarında incelemelerde bulundu.
Vali Orhan Çiftçi ve beraberindeki heyet, Kırklareli kent merkezine 3 kilometre mesafede, Dereköy sınır kapısı yolu üzerindeki tarihi Seyfioğlu Tabyasını gezdi. Osmanlı-Rus savaşından önce 1877 yılında (Hicri 1293) savunma amaçlı yapılan tabyalarda incelemelerde bulunan Vali Orhan Çiftçi, Kültür ve Turizm İl Müdürü Necmi Asan'dan tarihi yapı hakkında bilgi aldı.
(MA-MEF-Y)
08.08.2017 20:25:57 TSI
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